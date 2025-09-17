Después de devorar los dos capítulos de hora y media cada uno de 'Alias Charlie Sheen' no cabe redención posible para su protagonista. Más bien ... debería hablarse de asombro, incredulidad y hasta diversión tras recorrer la vida llena de pasotes del actor, que a sus 60 años recién cumplidos sigue vivo de milagro. Sí. Uno no termina de ver arrepentimiento en las hazañas del rey de la juerga, que se inyectaba cocaína en vena para ver qué pasaba, retrasaba su ingreso en un centro de desintoxicación porque había quedado con Nicolas Cage para ser jurado de Miss Biquini Malibú y llegó a rodar escenas con un cubito de hielo introducido en el ano a ver si se le pasaba el colocón.

Carlos Irwin Estévez nació estrangulado por su cordón umbilical en una familia privilegiada. Hijo del actor Martin Sheen, trató a Marlon Brando en el rodaje de 'Apocalypse Now' y creció rodando películas de Super 8 en California junto a su hermano Emilio Estévez y Sean Penn. Perdió la virginidad a los 15 años con una prostituta en Las Vegas, a la que pagó con una tarjeta de crédito del padre. 'Platoon' y 'Wall Street' lo convirtieron en una estrella. Y después de descender a los infiernos disfrutó de una segunda oportunidad en su madurez gracias a la serie 'Dos hombres y medio'. Dos millones de dólares por episodio para el actor mejor pagado de la pequeña pantalla.

La serie de Netflix contiene testimonios de gente que ha vivido deprisa a su lado, como Denise Richards -una de sus tres exesposas-, Heidi Fleiss, la madame de Hollywood, o el propio Sean Penn. Ni su padre, que llegó a denunciar a Charlie a la Policía para alejarle de las drogas, ni su hermano Emilio aparecen en el documental, que reserva para el final dos platos fuertes: sus relaciones sexuales con hombres y la extorsión sufrida al ser portador del VIH. ¿Quién da mas?