La 7 y Onda Regional presentan las novedades de su programación Ofrecerán más horas en directo, nuevos estrenos en 'prime time' y se emitirán en abierto 20 partidos de 1ª RFEF, diez del Real Murcia y otros tantos del Efesé

LA VERDAD MURCIA. Martes, 23 de septiembre 2025, 21:52

Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) presentó este martes la nueva temporada de La 7 y Onda Regional en un acto celebrado en las instalaciones de Popular TV en Murcia. Juan Antonio de Heras, director general de RTRM; Antonio Peñarrubia, director general de La 7, y Joaquín Azparren, director de contenidos de Onda Regional, fueron los encargados de desgranar las principales apuestas de programación para esta temporada, marcada por una mayor presencia en directo, el impulso al 'streaming', una clara vocación de cercanía con la ciudadanía y el regreso del fútbol regional a la televisión autonómica, según destacaron.

La gran novedad televisiva es la emisión en abierto de 20 partidos de Primera RFEF –diez del Real Murcia y otros diez del FC Cartagena–, incluyendo los dos derbis regionales. Además, La 7 estrenará cuatro programas, tres de ellos en la franja de 'prime time'. 'La Frontera', dirigido y presentado por Marta García, abordará temas existenciales desde una mirada científica, con la participación de diez investigadores de prestigio nacional, y se emitirá los jueves. Los viernes llegarán dos estrenos: 'Territorio Activo', con Antonio Alpañez, que recorrerá los espacios naturales más emblemáticos de la Región junto a los agentes medioambientales del Gobierno regional; y 'Menudo Casting', presentado por Antonio Hidalgo, un 'talent show' familiar centrado en descubrir el talento infantil murciano.

Los fines de semana, a las 13.30 horas se emitirá 'La Cocina de María', presentado por María Pérez Espín, periodista y creadora de contenido digital especializada en vida saludable y cocina sencilla, que da el salto de las redes sociales a la televisión.

Estas novedades se integran en una parrilla en la que regresan programas como 'Murcia Conecta', 'Diario del Campo', 'Oro Molío', 'Ailoviu' y 'El Corazón de la Fiesta'. También continúa 'El Pinchazo', que este año estrena un renovado plató, nuevas pruebas y otros elementos que lo actualizan sin perder su esencia.

La 7, además, sigue siendo la televisión autonómica que más horas de informativos emite en todo el país, cubriendo todas las franjas, desde primera hora de la mañana, con David Jiménez, Tati García e Isabel María Sánchez; al mediodía, con Marienca Fernández y Carmen Vilches; por la tarde, con Marta García; en la edición de noche, con Laura Martínez, y durante los fines de semana, con Enrique Campillo.

Cultura y deporte en la radio

Este curso se incorporan dos nuevos espacios culturales: 'La hora de la cigarra', de Paco Martínez, y 'Voces en el Espejo', dirigido por Alberto Frutos. El deporte también volverá a tener un lugar destacado. A la emisión de los partidos de Primera RFEF en La 7 se suman en Onda Regional los espacios especializados 'Región Deportiva' y 'En Juego', que seguirán acercando a los oyentes la actualidad del fútbol, baloncesto, tenis, motociclismo y otras disciplinas.