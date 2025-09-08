La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen del documental

Salud mental

Crítica de televisión ·

El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca

Boquerini

Boquerini

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:19

El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca. Y, a veces, ¡ ... bingo! Esto de la salud mental es un mundo muy complejo y desconocido del que hay quien huye como de la peste. Siempre he pensado que cuando encuentras a alguien con un problema de salud mental no hay que alejarse sino ayudar y tratar de entender. Esto vale para las adicciones pero, también para cualquier tipo de trastornos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  2. 2 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  3. 3 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  4. 4 Herido por arma blanca un menor de 16 años en El Raal
  5. 5

    Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»
  6. 6 Diez cosas que igual no sabías sobre la Feria de Murcia
  7. 7 La Delegación del Gobierno ordena la retirada del material con simbología franquista de la Feria de Murcia
  8. 8

    Los niños de Santa Cruz se hacen mayores: la nueva vida de Alou Malle
  9. 9

    Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side
  10. 10 La Lamparería de Vista Alegre, en Cartagena, se convertirá en apartamentos para trabajadores eventuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Salud mental

Salud mental