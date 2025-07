Tiago PZK: «Más allá de los números o los premios, lo que me importa es trascender»

Lo que le va a Tiago Uriel Pacheco (Argentina, 2001) es la versatilidad, mostrar muchas facetas musicales a su público y que este reconozca en ... todas ellas a Tiago PZK, su nombre artístico. El joven cantante aterriza en Los Alcázares como cabeza de cartel del Fan Futura Fest, el viernes 25, a las dos de la mañana, en un concierto de «mucho 'power'» que estallará con sus canciones más festivaleras. «Entro al juego de mi etapa anterior donde hacía música más pensada para el baile, el 'boliche', el verano. Gracias a ese repertorio más amplio, puedo armar 'shows' más completos» cuenta a LA VERDAD unos días antes de hacer retumbar el Mar Menor. Desde que se dio a conocer en 2022, Tiago PZK reconoce que es un artista «más maduro y sólido», respaldado por 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y el proyecto musical 'Gotti A', que agranda con un nuevo lanzamiento este año.

–Acaba de sacar su último EP, 'Gotti B', continuación de 'Gotti A'.

–'Gotti A' fue un proceso de 96 canciones, muchos conciertos y un disco más armado. 'Gotti B' son más temas que salieron espontáneos y hasta en mi casa. Si bien son distintos, se complementan creo que a la perfección. Es bueno saber que todo lo que 'Gotti' representa para mi está perfectamente mezclado en estas dos piezas, y marcan una etapa de mi carrera con la que me siento en paz.

-¿Por qué sintió la necesidad de continuar con 'Gotti A'?

-Siento que sin 'Gotti B', el anterior no estaba del todo completo, tenía que existir una especie de continuidad porque era la manera de cerrar un ciclo. Después de todo lo que viví con 'Gotti A', que fue un proceso largo, necesitaba mostrar otra de mis caras que pertenece a la misma moneda, si se quiere poner de alguna forma. El proyecto está vivo porque yo estoy vivo, porque sigo sintiendo, creciendo, cayendo y levantándome y todo eso lo plasme en la música. Y mientras eso pase, siempre voy a tener algo que decir.

–¿Qué papel jugará el disco en el Fan Futura Fest?

–Siento que el rol de estas nuevas canciones es ayudarme a construir un repertorio mucho más amplio. Antes era más reducido y eso limitaba bastante mis 'shows'. Con 'Gotti A' ya tengo más herramientas para adaptarme a distintos escenarios. Soy muy objetivo cuando me subo a un escenario: sé cuándo puedo cantar una canción con mensaje y que la gente esté en el 'mood' para recibirla, y también cuándo estoy en un festival más fiestero, más veraniego, donde la gente está arriba. El 'mood' de los festivales muchas veces me lleva hacia la etapa de 'Portales' o incluso de 'Tiago'. Aun así, este proyecto me permite meter algunas canciones más intensas o que están más arriba, que sí funcionan bien en vivo.

–Últimamente experimenta con fusiones de R&B, sonidos latinos… ¿Con qué querría probarse?

–Me gustaría hacer un disco de rap. De rap puro. Siento que uno va construyendo una espalda a través de decisiones o proyectos que muchas veces la gente no espera. Lo más esperable hoy en día sería que haga algo parecido a lo que ya hice, pero tengo otras habilidades que todavía no mostré tanto. Me gusta jugar con las palabras, con el ritmo, y creo que tengo lo necesario para hacer un disco de rap que le guste a la gente que realmente escucha rap. Y eso para mí es un desafío grande, porque si bien conecto con el público 'mainstream', llegarle a ese más cerrado, más exigente del rap, es más difícil. Pero confío en que tengo lo suficiente como para hacer un disco que conecte con ambos mundos.

La escuela de la calle

–Su carrera ha evolucionado desde que disputaba batallas de rap hasta ser un icono pop.

–Las batallas de rap me dieron algo clave: hambre. Me enseñaron a salir a buscar mi oportunidad, a ser insistente. En esta carrera tenés que caerte y levantarte todo el tiempo, y las batallas me prepararon para eso. Me acuerdo de viajar tres horas para competir, perder, y volverme a casa con las manos vacías. Pero esa experiencia me curtió. Aprendí a subirme a un escenario, a manejar al público, a hacer que levanten la mano, que muevan el cuello, que se conecten; a improvisar, a enroscarme con ideas, a rapear con naturalidad. Es muy distinto aprender a rapear desde cero en un estudio que haber vivido esa energía en vivo.

–Representa toda una generación.

–La verdad, no lo vivo con tanta presión. Soy consciente de la influencia que puedo tener en la gente, pero nunca me desvío de quién soy realmente. No me muestro como algo que no soy para parecer más 'piola' o más 'cool'. Lo que la gente ve de mí es lo que soy de verdad, y si eso conecta o representa algo positivo para ellos, entonces está buenísimo.

–¿Cuáles son los temas que más conectan con su gente?

–Depende, porque mi música va para distintos públicos. Algunas canciones tienen mucho sentimiento, y creo que eso conecta con un gran grupo emocional que tengo y que valora esa parte. La generación de hoy –a veces llamada 'de cristal'– habla mucho sobre lo que siente y piensa. Se están cuestionando muchas ideas que les implantaron nuestros padres o abuelos, y esa necesidad de comunicar y expresar conecta con ese público. Pero también he sabido abarcar a otro tipo de gente que quizás solo busca disfrutar, simplemente 'chilear'. Para ellos también tengo mucha música. En general, los temas que trato son la vida de cada uno, las experiencias personales. Pero a veces las abordo de forma más general. Otras, las canciones son directamente mi experiencia personal, como 'Sola', 'Mi Corazón', 'Bemaste', que narran historias de mi vida.

–¿Cómo es el proceso de escritura de sus canciones?

-Escribo en cualquier lugar. A veces sin pistas, sin ideas previas, sin letras ni melodías. Solo barras. Me gusta cuando se me viene una idea, cantarla en el momento, así tal cual. También suelo anotar mis sueños. Muchas veces mis sueños son fallidos o reflejan algo del inconsciente que me genera alguna sensación, a veces malestar. Lo escribo para poder procesarlo. Creo que eso también pasa con la música. Si me pasa algo que me genera una emoción positiva o negativa, lo escribo y lo guardo. Y en algún momento, cuando menos lo espero, lo saco y ¡zas!, ahí está, listo para usarse.

-¿Qué le gustaría decirle al Tiago que empezó a rapear en su barrio en Argentina?

-Le diría que no tenga miedo de soñar en grande, que todo eso que parece imposible en algún momento se le va a dar, pero que no se olvide nunca de por qué empezó. Que no se olvide del hambre con la que escribía, del fuego que sentía cada vez que improvisaba con los pibes en el barrio. También le diría que va a haber momentos de soledad y mucha presión, pero que todo eso también lo va a hacer más fuerte. Que se permita sentir, que no esconda lo sensible, que eso va a ser parte de su poder. Y que confíe en lo que tiene para decir. Que su historia va a inspirar a otros pibes como él. Que no pare, que siga escribiendo, que el camino es real. Mientras tenga algo honesto que decir creo realmente que va a haber gente que tenga ganas de escucharme.

-En el Fan Futura Fest es cabeza de cartel, como también lo han sido Bizarap, Steve Aoki, María Becerra y Trueno en otras ediciones ¿qué se siente al formar parte de los grandes?

-La verdad, es un honor para mi. Me hace mirar atrás y darme cuenta de todo lo que caminé para llegar hasta acá. Me llena de orgullo, pero también me hace recordar la responsabilidad que tengo con la gente que me sigue desde el principio y con los que recién me están conociendo. Representar a Argentina, llevar mi música a estos escenarios es un placer. Hoy estar entre los grandes es una realidad, pero también es un impulso para seguir creciendo, seguir creando y dejar una huella de alguna forma.

–La música latina vive un 'boom' en estos momentos, ¿qué aportan al panorama español?

–Nuestra música no es solo ritmo: es historia, es calle. Cada uno de nosotros venimos de contextos muy reales y también muy distintos, de escribir desde lo que vivimos, desde lo que sentimos sin filtro. Y eso creo que conecta. En España se está dando una apertura muy 'piola' a lo latino, no solo como moda, sino como cultura. Y me parece que eso enriquece a todos.

–¿Qué le queda por recorrer?

–Siento que todavía me queda muchísimo por conquistar, sobre todo porque soy chico [ríe]. Musicalmente, quiero seguir explorando, romper con mis propios límites, probar sonidos nuevos. Me queda conquistar más escenarios, más países, más corazones. Más allá de los números o los premios, lo que más me importa es trascender. Que mi música le llegue a alguien en el momento justo, como a mí me salvó escribirla. Y si eso lo puedo seguir haciendo toda mi vida, entonces ya gané. Pero sí, voy por más. Siempre voy por más.

–¿Qué podemos esperar del 'show' en el Fan Futura Fest?

–Pueden esperar un show explosivo, real y lleno de emoción. No me guardo nada, cada tema lo vivo como si fuera la última vez que lo canto, disfruto mucho de estar arriba del escenario y compartir toda esa felicidad con la gente. Va a haber mucho 'power'. Van a sonar los 'hits', eso desde ya, creo que van a ver a un Tiago más maduro, más sólido, con una forma de encarar el escenario que es diferente a cómo lo fue en años anteriores. No vengo solo a cantar, vengo a mostrar todo lo que soy y les prometo que va a ser una experiencia que no se van a olvidar.