La serie original de 'La Tauromaquia', de Goya, se podrá ver hasta final de año en el Museo Ramón Gaya de Murcia Acoge desde este lunes la exposición una de las citas más relevantes de la temporada cultural

LA VERDAD Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, inauguró la muestra que reúne por primera vez en el museo la serie original de 33 aguafuertes que Francisco de Goya dedicó al mundo del toreo, una obra fundamental de su producción gráfica y artística.

En total, la exposición cuenta en total con 40 obras, ya que se complementa por otras 7 planchas grabadas por el reverso de algunas de las primeras, que amplían la visión del autor sobre el arte taurino, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Realizada en 1816, 'La Tauromaquia' pertenece a la etapa de madurez de Goya y forma parte de sus cuatro grandes series de grabados junto con 'Los Caprichos', 'Los Desastres de la Guerra' y 'Los Disparates'. Las estampas muestran la lucha ancestral entre el hombre y el toro, un tema que Goya convierte en metáfora universal del valor, el riesgo y la condición humana.

Durante la inauguración, el alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó la figura del comisario de la exposición, Emilio Ángel Morales Marín, «un referente del arte y la tauromaquia en nuestro país. Representa la sexta generación de Francisco Salzillo y pertenece a una familia profundamente vinculada al arte, como demuestra su tía Sofía Morales. A lo largo de su vida ha sido galerista, empresario de catorce plazas de toros, apoderado y hasta futbolista profesional. Su experiencia y sensibilidad artística han hecho posible una exposición que une arte, historia y tradición española.»

El Museo Ramón Gaya celebra su 35º aniversario

La inauguración de 'La Tauromaquia' coincide con el 35º aniversario del Museo Ramón Gaya, inaugurado el 10 de octubre de 1990, y con el 20º aniversario del fallecimiento del pintor murciano. En lo que va de 2025, el museo ha organizado 15 exposiciones y ha recibido más de 11.000 visitantes. A lo largo del año, el museo ha rendido homenaje a su fundador con muestras como 'El último Gaya' y 'Ramón Gaya. Homenajes a Tiziano', junto a una amplia programación de actividades culturales y educativas.