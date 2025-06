Santa-Cruz Arquitectura celebra 50 años en el Párraga con el estreno del corto 'Resonancias'

LA VERDAD Viernes, 6 de junio 2025, 10:23 Comenta Compartir

El Centro Párraga, espacio cultural de la ciudad de Murcia en cuya rehabilitación participó Santa-Cruz Arquitectura hace 20 años, acogió este jueves una velada especial con motivo del 50 aniversario del estudio murciano. Una celebración compartida junto a compañeros de profesión, diseñadores, artistas, divulgadores y voces del mundo de la cultura. Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), dedicó unas palabras de bienvenida a todos los asistentes, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas para conectar arquitectura, arte y ciudadanía.

El acto combinó la proyección del cortometraje 'Resonancias' con un diálogo abierto sobre la arquitectura y su conexión con otras disciplinas artísticas. Una pieza audiovisual donde danza y arquitectura se entrelazan para revelar la memoria de un espacio rehabilitado: la Casa de los Abuelos de Bodegas Viña Elena, en Jumilla. Basado en el proyecto galardonado con el último Premio Regional de Arquitectura de la Región de Murcia, el corto activa el espacio desde el cuerpo y la emoción.

Dirigido por Adrián Otero (Kinetic) y protagonizado por las bailarinas Andrea Carrión y Celia Celdrán, la obra explora la arquitectura como experiencia sensorial y cultural. 'Resonancias' es «un intento de mirar la arquitectura no solo con los ojos, sino también con el cuerpo, con el ritmo, con el gesto», explicó su director. La pieza fue producida por Santa-Cruz Arquitectura junto a Kinetic y cuenta con música original de Adrián Gutiérrez y Pedro Martínez, además de la fotografía de Javier Lara.

Juan Antonio Santa-Cruz Alemán y Manuel Cebrián, y Toño Santa-Cruz, en distintos momentos del acto. Javier Carrión / AGM

Tras la proyección, el evento continuó con la mesa redonda 'Miradas cruzadas sobre la arquitectura', con la participación de David Frutos (fotógrafo de arquitectura), Helia San Nicolás (arquitecta e investigadora), Jaume Blancafort (arquitecto y profesor en la UPCT) y Cristina Fernández (periodista cultural). El diálogo abordó la capacidad de la arquitectura para generar memoria colectiva, emoción y sentido de pertenencia, así como la necesidad de articular lenguajes comunes entre arquitectura, arte, divulgación y ciudadanía. Durante la conversación, se puso en valor el momento que vive la arquitectura en la Región de Murcia: «Aquí sucede algo que no ocurre en muchas otras regiones: hay una densidad inusual de buenas obras», destacó David Frutos, quien puso énfasis en la calidad del tejido arquitectónico local. Tanto Helia San Nicolás como Jaume Blancafort coincidieron en la importancia de entender estas obras no solo como construcción, sino como parte del patrimonio contemporáneo y de la industria cultural: «Ya no hablamos solo de edificación, hablamos de arquitectura como una forma de expresión cultural con capacidad transformadora».

Santa-Cruz Arquitectura, fundado en 1975 y actualmente dirigido por la segunda generación familiar, reafirmó durante el acto su visión de la arquitectura como una herramienta de transformación social, cultural y medioambiental. En palabras del equipo, «el desarrollo sostenible necesita creatividad, arte, respeto por el pasado y compromiso con el futuro. La sociedad nos necesita y juntos resonamos más fuerte». Su vocación de compromiso con la puesta en valor del patrimonio, el desarrollo sostenible y la divulgación de la arquitectura como parte fundamental del ejercicio profesional, se ha visto reafirmada durante esta celebración con el tejido cultural de la Región de Murcia.

El evento se cerró con un cóctel en la azotea del Párraga, punto de encuentro entre profesionales del diseño, la cultura y la arquitectura. Un homenaje colectivo a la creatividad, la emoción y la responsabilidad compartida en la construcción de un futuro más humano y consciente.