Samantha Vallejo: «No he tenido prisa en ser la más exitosa» «Luchar contra Amazon es complicado», dice la chef, que hoy participa en el encuentro Murcia Shops Forum, organizado por la Cámara de Comercio

Natalia Benito Domingo, 19 de octubre 2025, 08:07

«Hay que ser positivo en la vida, disfrutar con lo que tenemos, pasarlo bien cada día y trabajar al mismo tiempo, que no es incompatible». Es el mensaje que manda la mediática cocinera Samantha Vallejo-Nájera (Madrid, 1969), que hoy participa en Murcia Shops Forum (MShF2025), un evento que reúne, en el Auditorio Víctor Villegas, a destacados profesionales y establecimientos comerciales para impulsar al sector. Bajo el lema 'Sonría, por favor', esta iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Murcia pretende ser un referente para el comercio de proximidad.

La jurado de 'MasterChef' será la encargada de impartir la conferencia principal –titulada '¡Sabooor a la vida!'– de este encuentro matinal a las 9.20 horas. «La charla va dirigida principalmente a personas que tienen sus propios negocios y yo voy a poder hablar de mi experiencia personal, ya que he ido creciendo y disfrutando día a día. No he tenido prisa en ser la más exitosa del mundo. La vida profesional es larga y divertida, hay que tratar de mitigar el agobio pero siempre trabajar, trabajar», indica la profesional de la gastronomía, propietaria de la empresa de 'catering' Samantha de España, que dice haberse «dejado la piel» en el trabajo.

«Soy muy partidaria del pequeño comercio, del negocio de barrio y de proximidad. Es verdad que luchar contra Amazon, que te entrega el producto al día siguiente en casa, es complicado, pero yo prefiero mantener esa cercanía, ese contacto directo con el cliente, ese consejo del profesional que a mí me da una garantía que no me dan otras empresas», asegura Vallejo-Nájera, que estará acompañada en este evento –entrada: 10 euros, a beneficio de Afacmur; inscripciones en murciashopsforum.es– por la cantante y conferenciante Miriam Fernández, el psicólogo Alfonso Alcántara y el consultor estratégico y tecnológico José Javier Caravaca.