Las salas REM y Mamba de Murcia generaron la pasada temporada 4 millones de euros The Waterboys, Carlos Vudú, Lagartija Nick, La Paloma y Parquesvr, entre los conciertos confirmados en los dos espacios para los próximos meses

Las salas de conciertos REM y Mamba, dos de los espacios musicales más importantes de la Región de Murcia, presentaron ayer sus informes de impacto económico correspondientes a la última temporada, que ha tenido lugar de septiembre de 2024 a julio de 2025. Los resultados reflejan su «papel fundamental en la dinamización cultural y económica de la ciudad», explican sus responsables en un comunicado de prensa.

Sala REM celebró en estos meses un total de 38 conciertos, en los que participaron 45 artistas y asistieron cerca de 10.000 personas. Su actividad supuso más de 700.000 euros de impacto económico en la ciudad de Murcia.

Por su parte, Sala Mamba organizó en 2025 35 conciertos con la participación de 73 artistas y una asistencia superior a 64.000 personas. Su repercusión en la ciudad fue aún mayor: más de 3 millones de euros generados en Murcia gracias a su actividad, «consolidándose como un polo de atracción cultural para público local, nacional e incluso internacional».

Ambas salas han presentado los primeros nombres de su programación 2025-2026, que traerá a Murcia a artistas de primer nivel nacional e internacional:

Entre los artistas que pasarán por Sala REM están nombres como los de Clarence Bekker Band, Metrika, Carlos Vudú, Daniel Sabater, Inazio, Tennessee, Vera GRV, Shakira Martínez, Jaloner, LA, Ángel Stanich, Lagartija Nick, La Paloma, Ezvit 810, Parquesvr, entre otros.

Por su lado, Sala Mamba vendrá cargado de propuestas internacionales como The Waterboys, The Aristocrats, Leprous, Lordi, Hammerfall o Cuarteto de Nos, También estarán La M.O.D.A., Miguel Campello, Depresión Sonora, Xavibo, Luis Cortés, Pole, Destripando la Historia, Nach, Saurom, Medina Azahara o Piezas & Jayder. La programación completa y toda la información sobre entradas y horarios está disponible en las webs oficiales y redes sociales de ambas salas.

Monkey Pro, promotora murciana al frente de ambas salas, confirma una temporada más su «compromiso con la música, la cultura y la ciudad», en palabras de sus responsables. Con más de una década de experiencia en el sector, Monkey Pro se ha convertido en una de las productoras más activas y mejor valoradas de la Región de Murcia. Sala REM y Sala Mamba, junto al resto de salas de conciertos de Murcia como Garaje Beat Club, Musik, La Yesería, Spectrum o Ítaca, demuestran una vez más que no solo son espacios de ocio y cultura, «sino motores económicos y sociales que sitúan a Murcia en el mapa musical del sureste español».