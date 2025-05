Rafaelillo será el único torero murciano en la Feria de San Fermín

Los sanfermines, un año más, contarán con la actuación del torero murciano Rafael Rubio 'Rafaelillo', uno de los diestros más queridos por la afición de ... Pamplona. La Casa de Misericordia, organizadora de los festejos taurinos en la capital navarra, dio a conocer el martes las combinaciones de toros y toreros de la Feria del Toro, en la que hará doblete el peruano Andrés Roca Rey, siendo Rafaelillo el único torero murciano incluido en la feria. Los carteles completos son los siguientes:

Sábado 5 de julio, novillada con picadores de la ganadería de Pincha para Aarón Palacio, El Mene y Bruno Martínez; domingo 6 de julio, corrida de rejones con toros de El Capea para Roberto Armendáriz, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza; lunes 7, día de San Fermín, toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Daniel Luque; martes 8, toros de Cebada Gago para Antonio Ferrera, Román y Víctor Hernández; miércoles 9, toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo; jueves 10, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Borja Jiménez; viernes 11, toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado; sábado 12, toros de José Escolar para Rafaelillo, Fernando Robleño y Juan de Castilla; domingo 13, toros de La Palmosilla para Jiménez Fortes, Fernando Adrián y Ginés Marín; lunes 14, toros de Miura para Manuel Escribano, Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo.

Los famosos encierros se celebrarán entre el 7 y el 14 de julio, a las 8 de la mañana.

Respecto a si se televisarán las corridas de toros, el presidente de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona, José María Marco, indicó que no se ha llegado a un acuerdo con el canal temático Onetoro para televisar la feria en su totalidad; se está estudiando aún la posibilidad de televisar dos o tres corridas de toros.

Martes taurinos El banderillero José Mora confirma que «ve difícil volver a torear»

El banderillero Rafael Mora, en una Feria de Murcia. Marcial Guillén

El Real Club Taurino de Murcia acogió la última cita de los Martes Taurinos del mes de mayo con la presencia del banderillero murciano José Mora, quien protagonizó una emotiva charla dirigida por José Francisco Bayona. Con naturalidad y la humildad que le caracteriza este banderillero murciano que ha actuado en las filas de Rafaelillo durante muchas temporadas hizo un repaso de su trayectoria profesional y compartió detalles de la evolución de la gravísima cornada sufrida el 7 de julio del pasado año en la plaza de toros francesa de Ceret, donde un toro de José Escolar lo cogió a la salida de un par de banderillas, perforándole la vejiga.

Mora confirmó las secuelas que un año después arrastra de la brutal cogida: «Estoy tocado de la rodilla, llevo una bolsa de colostomía aún y me tienen que volver a operar. Poco a poco voy recuperándome, pero aún estoy lejos de estar al cien por cien». En cuanto a su posible vuelta a los ruedos José Mora afirmo que le gustaría volver a torear, pero le falta mucho por recuperar: «La cornada me hizo muchos destrozos y me está costando volver a correr. De momento voy a estar tranquilo a ver si me recupero del todo, pero va a ser difícil. Además, mi mujer y mis hijos han sufrido muchísimo y no me gustaría volver a hacerles pasar por esto. El tiempo lo dirá», fueron las palabras de este gran torero de plata que en sus inicios, siendo alumno de la Escuela Taurina 'Marcial Lalanda' de Madrid, consiguió en 1996 salir a hombros de la plaza de toros de Las Ventas como novillero sin picadores. Una vez cambió el oro por la plata ha sido hombre de confianza en la cuadrilla de Rafaelillo y ha actuado a las órdenes de figuras del toreo como El Juli.

En Alcantarilla

Presentación de la Escuela Taurina 'El Toreo' el 3 de junio

La Tertulia Amigos del Toreo, de Alcantarilla ha dado a conocer que el próximo martes, 3 de junio, organiza un acto en el que tendrá lugar la presentación oficial de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', la cual nació dentro de la esta Asociación Amigos del Toreo.

El evento se celebrará en el salón del Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, el martes a las ocho y media de la tarde, estando prevista la presencia de autoridades, los alumnos de la Escuela Taurina y la junta directiva de la misma.

El acto será presentado por Verónica Rodríguez.

Asamblea

El Club Taurino de Lorca renueva su junta directiva

El Club Taurino de Lorca celebró Asamblea General Ordinaria el pasado 20 de mayo, resultando reelegido Juan Coronel Ruiz como presidente de la entidad para los próximos cinco años. La renovada junta directiva, que tendrá en el futuro próximo, entre otros retos, la inauguración de su nueva sede en los bajos del coso de Sutullena, estará compuesta por las siguientes miembros: presidente, Juan Coronel Ruiz; vicepresidente, Pedro Segura Pérez: secretaria, María José Quiñonero Alcázar; vicesecretario, Diego Antonio Reinaldos Miñarro; tesorero, Nicolás Coronel Giner; vocales, Diego Carlos Peñas Reinaldos, José Miguel Salas Lirón, Andrés Salas Carrasco y Pedro Benito Navarro Montalbán.

Plazo

Renovación de abonos de la Feria de Murcia hasta este domingo

Las taquillas de la plaza de toros de Murcia permanecerán abiertas hasta el domingo, 1 de junio, para la renovación y venta de nuevos abonos de la Feria de septiembre. Los mismos también se pueden adquirir on line, desde la web de la plaza de toros. Una vez finalizado el plazo de venta de abonos, el próximo jueves 5 de junio se pondrán a la venta las entradas sueltas solo por internet. El 1 de septiembre se volverán a abrir las taquillas físicas de coso de La Condomina.

Los carteles de la feria de Murcia son los siguientes: Domingo 14 de septiembre, novillada de Fuente Ymbro para Parrita, Acebo y Zulueta; lunes 15, toros de Daniel Ruiz para Morante, Manzanares y Juan Ortega; martes 16, toros de Victoriano del Río para Talavante, Paco Ureña y Roca Rey; viernes 19, toros de El Parralejo para Perera, Ureña y Daniel Luque; sábado 20, toros de Juan Pedro Domecq para Castella, Emilio de Justo y Marco Pérez; domingo 21, corrida de rejones para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.