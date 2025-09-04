La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inicio de faena de rodillas de Jesús Romero, ayer, en Calasparra. Paco Sastre

Puerta grande para Jesús Romero en Calasparra

Francisco Ojados

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:15

La primera novillada de la Feria del Arroz de Calasparra acabó con el triunfo y la salida a hombros de Jesús Romero, que entró en la novillada por la vía de sustitución, al no poder actuar Martín Morilla.

Se lidiaron novillos toros de Pincha, serios por delante, destacando el primero. El resultado del festejo fue el siguiente: Jesús Romero, oreja con petición de otra y oreja; Cristian González, ovación y silencio; y Mario Vilau, ovación y oreja.

La plaza registró media entrada y tras el paseíllo se guardó un minuto de silencio por Pepe El Peseta, miembro del personal de corrales.

