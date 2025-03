El prestigioso dramaturgo y poeta alcantarillero Manuel Muñoz Hidalgo fallece a los 86 años

Manuel Madrid Jueves, 27 de marzo 2025, 14:53 Comenta Compartir

Manuel Muñoz Hidalgo, dramaturgo y poeta nacido en Alcantarilla al acabar la guerra civil y miembro de la Real Academia de las Artes Escénicas de España, ha fallecido este jueves, curiosamente en el día en que se conmemora internacionalmente el Día del Teatro. Tenía 86 años y estaba hospitalizado por distintas complicaciones de salud. Su círculo más cercano estaba preparando un gran homenaje para el mes de mayo en el Real Casino de Murcia, organizado por Juan Antonio Megías, presidente de la entidad, y por Ángel Luis Riquelme, miembro de la Junta Directiva del RCM, y uno de sus amigos más próximos, al que iban a acudir personalidades e intelectuales a ensalzar su notable trayectoria. Estaba especializado en teatro infantil, obras de teatro didáctico e histórico.

Entre sus textos teatrales publicados por Ediciones Irreverentes destacan 'Abadón, el Ángel de la Muerte', 'Quevedo, la palabra y el muro', 'August Strindberg, el abismo y el alba'; 'Isabel y Fernando, rigor y prudencia', 'Francisco Salzillo, la pasión y la gloria' («Supo mostrar la estética de lo divino y lo humano a través de los sentimientos que definen su vida y su obra: la pasión y la gloria»). También publicó en la Antología Teatral 'Sísifo'. Era desde 2008 Hijo Predilecto de Alcantarilla, donde una avenida lleva su nombre. Este hombre de mundo hizo del frenesí de Madrid su paisaje cotidiano. En 2022 declaró a LA VERDAD que seguía escribiendo «sin tirar la toalla». Ese mismo año ofreció una conferencia en el Real Casino de Murcia sobre el amor en la poesía española, un recorrido desde tiempos árabes a la actualidad. «Fue venir al mundo –descubrió con desparpajo en aquella entrevista–, y la comadrona, según contaba mi madre, salió al balcón diciendo: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y mi madre decía: 'Por favor, Doña Teresa, que nos encierran o nos fusilan'». Era 1939, todavía en guerra civil.

«Tenemos solo la felicidad que damos, y aquel que no es capaz de comunicar, acercar, atender, escuchar... no es persona», sabía Muñoz Hidalgo, quien no soportaba la falta de libertad. «Yo no soporto la falta de libertad en el atropello de los sueños, por eso escribo. La vida es demasiado corta, y es tan arriesgado decir la verdad... A mí siempre me ha preocupado la sociedad, y mi única forma de expresar mi entorno ha sido a través de los personajes de teatro. Decía Oscar Wilde que el disimulo y la paciencia son las normas para sobrevivir. ¿Qué es la hipocresía? ¡Careta contra careta! Ir contra las normas es hoy favorecer el progreso y la tolerancia, y el conocimiento. He llegado a la conclusión, lamentablemente, de que la educación oficial deforma y elimina la personalidad. Es decir, que la falta de respeto anula toda formación de libertad».

Uno de los últimos actos en los que participó fue en el Aula de Cultura de LA VERDAD, en la Fundación Cajamurcia, el pasado febrero, cuando asistió como invitado en primera fila al encuentro con Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela.

Socio de honor del Real Casino de Murcia

Muñoz Hidalgo recibió numerosas condecoraciones en diferentes países de Europa por su extensa trayectoria literaria. Trabajó todos los géneros, si bien ha sido especialmente reconocido por sus obras de teatro y sus poemas, así como por su faceta como ensayista y articulista. Su obra se ha publicado y traducido a multitud de idiomas.

En 2022 el Real Casino de Murcia le nombró Socio de Honor, quien dedicó el título a sus padres, «que lo dieron todo por la educación de sus dos hijos» y subrayó que siempre usó las palabras «con el compromiso de mejorar este mundo cada vez más deteriorado y confuso». «Recibo este título en la recta final de una vida de renuncias, contradicciones, desafíos y rechazos por una parte de la sociedad falsa y competitiva, donde la ignorancia considera enemigos a quienes manifiestan o defienden el conocimiento», lamentó el prestigioso dramaturgo, que fue más laureado en el extranjero, especialmente en Bulgaria, que en su lugar de origen. «He tenido el privilegio de ser escuchado y premiado en otros países, aunque tuve que abandonar mi tierra», reveló. Finalmente, Muñoz Hidalgo advirtió que, en la actualidad, se sufre «una falta de cultura» por lo que tenemos que «dar la espalda a las dictaduras de la ignorancia y perseguir los principios que dignifican al ser humano».