Polémica por la cancelación del Festival Pirata en Murcia La dirección denuncia presiones de VOX debido a la presencia en el cartel de la banda Soziedad Alkohólica

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:17

Tras anunciar unos días, a través de las redes sociales del evento, la cancelación de la inminente edición del Festival Pirata Murcia, que se iba a celebrar los días 10 y 11 de octubre en el Espacio Norte, la dirección del festival ha querido dejar claro el principal motivo que les ha llevado a suspender dos jornadas de conciertos que iban a contar con Soziedad Alkoholika, Narco, Talco y Biznaga, entre otros.

«La razón principal que nos ha llevado a la suspensión del evento ha sido nuestra negativa a claudicar ante las fuertes presiones que hemos sufrido, desde hace meses, por parte de un partido político extremista del Ayuntamiento de Murcia que se desmarca de la democracia y de la libertad de expresión, por la presencia en el cartel de un grupo que, por cuestiones exclusivamente ideológicas, totalmente ajenas a lo estrictamente cultural, no es de su gusto», indican.

La dirección hace referencia al grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, que anunció a finales de agosto que presentaría una moción en el próximo pleno para solicitar la cancelación de la actuación de Soziedad Alkohólica. Luis Gestoso, el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia de Vox, calificó a la formación vasca como un «grupo proetarra» que incurre en «escarnio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» a través de las letras de sus canciones.

«Dicho boicot -que en todo momento ha buscado generar un clima de incertidumbre imparable y masiva que pusiera en duda y dificultara la normal puesta en marcha del festival- ha afectado gravemente a las ventas del mismo, hasta el punto de que sea inviable su celebración», continúa el comunicado emitido por la dirección del evento, que califica este hecho como «flagrante censura política» y remarca: «Nuestra única apología es la de disfrutar la cultura en libertad».

Por otra parte, Izquierda Unida-Verdes de Murcia denuncia la cancelación del festival, «un evento de música alternativa de carácter estrictamente privado y sin ningún tipo de financiación pública». Para la coordinadora municipal de IU-Verdes, Liliana Mellado, «esta medida, impulsada por la extrema derecha de VOX y ejecutada con el silencio cómplice del Partido Popular, constituye un acto de censura política e ideológica intolerable que atenta directamente contra las libertades fundamentales y consuma el pacto de la vergüenza en Murcia con un objetivo claro: prohibir todo aquello que no se someta a su pensamiento único y rancio».

Desde la formación local reclaman al Ayuntamiento que se posicione con claridad. «Pedimos al Consistorio que rompa su silencio cómplice, sea realmente constitucional y se desmarque de las tesis de la extrema derecha», afirma Mellado, insistiendo en que «la cultura, especialmente la música alternativa y crítica, es un espacio de libertad y disidencia que no puede ser amordazado por quienes añoran tiempos de censura».

Desde la organización del festival se informó también de que las entradas adquiridas para Pirata Murcia se devolverán automáticamente en un plazo de entre 1 y 14 días laborables, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte de los compradores. Además, como muestra de «compromiso con el público afín a este estilo musical», la organización anunció que todos los compradores recibirán de manera gratuita una entrada para el festival Pirata Madrid 2025, que tendrá lugar los próximos días 2, 3 y 4 de octubre. «Los detalles para obtener esta entrada se enviarán por correo electrónico a cada comprador (si no encontráis el mail, puede estar en Promociones o Spam)».

La segunda edición de este festival, que se estrenó en 2024 en Murcia, tampoco se podrá disfrutar en 2026, no obstante, la intención de la organización es volver a la Región en 2027 «con más fuerza».