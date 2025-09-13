El pintor Queco inaugura en Murcia una exposición de obras taurinas La muestra se podrá visitar hasta final de mes y con ella se abre el ciclo 'Feria y toros'

Francisco Ojados Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:31 | Actualizado 08:38h.

Tras el pregón taurino protagonizado por el torero Andrés Roca Rey el pasado miércoles, este viernes los salones del Real Club Taurino de Murcia acogieron su primer acto del ciclo 'Feria y toros', con la inauguración de una exposición de pintura obra del pintor cartagenero, Antonio Auñón 'Queco'. La exposición está compuesta por 27 obras realizadas con tinta china, acrílico al agua y acuarela. Las obras recogen distintas temática taurinas, desde el tentadero a la plaza, pasando por el maletilla, con retratos de toreros históricos como Manolete.

Antonio Auñón 'Queco' es un pintor autodidacta que en su juventud hizo sus pinitos en el mundo del toro. En el acto afirmó que con su pintura expresa lo que hubiese sentido como torero.

La exposición puede ser visitada por el público en los salones del museo y restaurante del Real Club Taurino de Murcia hasta final de mes.

Astados en los corrales

Este viernes, a las nueve y media de la mañana, comenzaban las labores para desembarcar desde el camión de trasporte a la manga de los corrales de La Condomina, nueve novillos de Fuente Ymbro, de los que se lidiarán seis este domingo.

Atento a sus pupilos estuvo Ricardo Gallardo, ganadero de Fuente Ymbro, que quiso estar presente en la llegada de sus novillos a Murcia. Los corraleros y la familia Bernal, con Ángel a la cabeza, llevaron a cabo este primer desembarco, que se desarrolló sin problemas. Los nueve novillos llegados a Murcia pasaron su primer reconocimiento veterinario esa misma mañana. Se trata de un encierro muy parejo y de buenas hechuras, con su trapío. Según confirmó el ganadero, cinco de los novillos son hijos de toros indultados.

A las doce de la mañana tuvo la lugar la tradicional misa en la plaza de toros, a la que asistieron muchos aficionados y profesionales del toro de Murcia.

