Pilar Fernández Alcaraz: «Juntos logramos mucho más que solos»

Convencida de la fuerza del asociacionismo, Pilar Fernández Alcaraz aborda el reto de motivar a las nuevas generaciones en la lucha por la igualdad. Además, ... la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres (FOM) de Lorca destaca el impacto que están teniendo proyectos como 'Carmen', 'Fortaleza', 'Éfivos' o 'Abriendo puertas, cerrando tabúes', centrados en ofrecer espacios seguros, fomentar la empleabilidad y cuidar la salud mental de los adolescentes, entre otros.

Libro 'Antoine de Saint-Exupéry, Ed. Reynal & Hitchcock (1943) 'El Principito'

«Lo pueden leer desde los más pequeños hasta los más grandes. Dependiendo del momento vital en el que te encuentres, así te transmite unas cosas u otras. Es un libro que hay que leer siempre. Una de las escenas que más me gusta es la del Principito y el zorro, cuando este le dice: «Lo esencial es invisible a los ojos». Valoramos mucho las tendencias de consumo, el «tanto tienes, tanto vales», y creo que lo que hay que hacer es mirar las cosas con el corazón e ir más allá de lo superficial. El tiempo que le dedicas a las personas tiene que ser tiempo de calidad, con amor. Las cosas importantes no se pueden medir y a veces son invisibles o no las valoramos».

Película George Lucas. 20th Century Fox (1977) 'La guerra de las galaxias'

«Las primeras películas me encantan. Era impactante y envolvente verlas en el cine. Me gusta sobre todo el personaje de Leia, que rompió con todos los estereotipos de la princesa débil. Es una saga que diferencia muy bien el bien del mal, tiene aventuras y aspectos muy bonicos a los que prestar atención, como la música. Hay que valorar los efectos especiales, para tratarse de los años 70, y todo ese trabajo hecho con maquetas. George Lucas fue un adelantado a su tiempo».

Canción Claude François y Jacques Revaux (1967). Adaptada al inglés ('My Way') por Paul Anka (1969) 'A mi manera'

«Es muy significativa para mí desde 2011, momento en el que empezó a resonar más en mi cabeza. Es una canción que le gustaba mucho a mi hijo, que ya no está. Me transmite esa aceptación de la vida, con sus aciertos y con sus errores. En la vida uno tiene que ser coherente con lo que dice y con lo que hace. Esta canción me da esa sensación de sentarme serenamente y ser consciente de mi vida. Me gustan mucho la versión de Frank Sinatra y la que llevaba puesta mi hijo en español, en el coche, y tarareaba».

Escapada Dos de las ciudades santas para el cristianismo Roma y Jerusalén

«Me gustaría visitar Roma y Jerusalén, aunque entiendo que quizá no sea el momento de ir a la segunda. Quiero ir a Tierra Santa y ver por dónde anduvo el mayor revolucionario de la historia. Roma tiene que ser también espectacular. Es un museo en la calle, porque en cualquier sitio encuentras monumentos, arte, cultura, historia… Me encantaría ver la Capilla Sixtina, con esa unión entre lo divino y lo humano que tienen las pinturas de Miguel Ángel. Debe ser algo así como traspasar el tiempo».

Red social @federmujer (Ig). Más de 1.300 seguidores Facebook e Instagram: uso personal y profesional

«Profesionalmente es importante estar en las redes. Desde la federación creemos necesario transmitir lo que estamos haciendo, sobre todo en Facebook y en Instagram. Vamos a empezar con TikTok también. Personalmente, no llegué a entender Twitter y estoy intentando coger el hilo de Instagram. He pasado de Facebook a TikTok, de lo más antiguo a lo más novedoso. Cuando se creó Facebook, fui de las primeras en estar, y ahora estoy con TikTok porque la gente joven se mueve ahí. Debemos saber qué está pasando y qué se está cociendo ahí. Las redes son la cara y la cruz de una moneda. La cara, porque tenemos muchísima información que nos está llegando para poder estar al día de todo. Pero, por otro lado, cuanto más nos exponemos públicamente, más vulnerables somos. Hay un peligro en las redes. Veo esa vulnerabilidad y esa polarización, sobre todo, en Twitter. Llegan cuatro mindundis, que no tienen formación alguna, y lanzan bulos».

Tapa Para tomar en el barrio de San José (Lorca) Marinera (y marinero)

«Me gusta mucho la ensaladilla, tanto con anchoa como con boquerón, aunque más con anchoa. Y una buena cerveza. Es lo más tradicional que tenemos. Tampoco digo que no a un buen plato con jamón serrano, queso y almendras. Vivo en el barrio de San José, y el parque de la plaza es mi zona de confort. Me gusta también mucho tapear en la playa, en Águilas y en Puntas de Calnegre».

Serie Antonio Mercero. Televisión Española (1981). 'Verano azul'

«Me quedo con dos series, 'Verano azul' y 'Adolescencia'. La primera la veíamos todos en su momento. Recuerdo el «no nos moverán» cuando iban a retirar el barco de Chanquete del montículo en el que estaba. Se encierran en el barco y cantan la canción. Es un ejemplo de resistencia, de fuerza, de unión. Al final consiguieron su objetivo. Era una cría cuando lo vi y aquello me impactó. Se ve que ya apuntaba maneras. Siempre he creído que juntas y juntos podemos conseguir muchísimas más cosas que solos. Otra serie que me ha encantado es 'Adolescencia', de Netflix. Esta serie te acerca a una terminología que los padres, madres, adultos en general, no conocemos. Habla de la manosfera, de los incels, de la regla del 80/20… Nosotras estamos trabajando en dos institutos de Lorca en prevención de autolisis y suicidio».