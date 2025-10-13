La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Morante de la Puebla se despide en el centro del ruedo de Las Ventas EFE

Morante en el crepúsculo de los dioses

Pepe Pérez-Muelas Alcázar

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:34

Comenta

Las despedidas en el toreo siempre son amargas. En los adioses hay sangre o lágrimas. Al traje de luces no le sientan bien los arcones, ... las fotografías en blanco y negro, las capillas vacías sin velas ardiendo. La posteridad en el arte de la lidia está en el presente, por eso de Belmonte solos nos quedan las palabras de Chaves Nogales, de Joselito el Gallo la rivalidad de las tardes de preguerra, de Manolete, de Paquirri, del Yiyo, el instante supremo de un asta atravesando una vida. El hueco de un instante trágico. El toreo está hecho de mitos que descansan bajo la tierra. De héroes que murieron porque fueron humanos a la hora de matar. Morante, sin embargo, ha decidido vivir para siempre.

