La pasión arrolladora de Pepe Lucas

La primera vez que entré al café Gijón de Madrid, a finales de los 70, me encontré con Alfonso 'El Cerillero'. Ya había oído hablar ... de él. Me senté en la primera mesa de la derecha, junto al ventanal, y ahí, casi enfrente, estaba con su lotería y sus cigarrillos. Me levanté y le compré un paquete de Ducados. Con una mirada escrutadora me observaba como diciendo éste es nuevo, éste debuta esta tarde en esta plaza.

La tarde tenía una capa de grisalla, hasta que llegó el pintor Pepe Lucas. Me saludó con un abrazo y una sonrisa amplia, me presentó a sus contertulios: personajes del ámbito literario, judicial, creo que un militar. A la siguiente ya Alfonso con una sonrisa me dio las buenas noches. La última vez que fui a Madrid el tren me llevó a la estación de Chamartín y volví a ver los murales cerámicos de los accesos a los andenes que Pepe Lucas realizó por los setenta, homenajeando a grandes poetas universales,

Ahora se cumplirán dos años de su fallecimiento, debido a una caída mientras estaba supervisando la retirada sus murales de Chamartín. Volví al café Gijón, como un ritual, y esa mañana el camarero y escritor Pepe Bárcenas, me dijo: «Esta mañana no ha venido Pepe Lucas». Ni qué decir, que Pepe Lucas era toda una institución en el café Gijón.

Al pintor se le homenajea estos días en la Región de Murcia con una gran exposición en la iglesia desacralizada de San Esteban, con el título, más que sugerente: 'José Lucas, expresionista en el laberinto barroco', comisariada por Paco Jarauta y Pedro Medina, con una excelente selección de sus obras que trazan el recorrido de sus diversas etapas y con sutil montaje. Precisamente la visité un día raro de llovizna, grisáceo, y nada más entrar me encontré con un volcán de colores que iluminaban con la fuerza de la pasión. Hay algunas obras ya conocidas de su serie 'El retablo de la lujuria', y otras nuevas añadidas, así como las que pertenecen a 'Bestiario', una serie inédita. Y hay otras conocidas de 'Minotauro'.

Pepe Lucas fue un artista total, pintor, escultor, muralista, escenógrafo; para muestra ese magnífico diseño del decorado del escenario que realizó para el Festival del Cante de las Minas en 2008. Pepe Lucas fue el pintor de los poetas, amigo y tertuliano de muchos de ellos. En esta exposición se pueden ver una serie de magníficos retratos.

En una entrevista que le hice en Diario16-Murcia, a principios de los 90, ya tenía muy claro el oficio de ser pintor: «Dedico muchas horas al taller y creo que la inspiración es estar delante de un lienzo. La musa es el trabajo y quizá yo no tenga una dosis de romanticismo, al uso en esta profesión. La única musa creíble es el trabajo y el tiempo. Y naturalmente nada de esto tiene valor si uno no tiene la esperanza de tener algún talento. En esa ilusión estamos todos y el tiempo es el que dice si lo has tenido o no». Pepe Lucas también decía: «No hay más salvación en cualquier época del arte que la modernidad. Hay que ser un creador radicalmente moderno».

En esta magnífica propuesta, después del trabajo y el tiempo, podrán observar esa pasión arrolladora en una autentica fiesta del color, de la modernidad del Pepe Lucas, que también fue un autentico murciano de dinamita, de Cieza, y del café Gijón de Madrid.