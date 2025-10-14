La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
José Lucas. Martínez Bueso

La pasión arrolladora de Pepe Lucas

Al pintor se le homenajea con una muestra en la iglesia desacralizada de San Esteban, con el título, más que sugerente: 'José Lucas, expresionista en el laberinto barroco'

Patricio Peñalver

Patricio Peñalver

Martes, 14 de octubre 2025, 21:17

Comenta

La primera vez que entré al café Gijón de Madrid, a finales de los 70, me encontré con Alfonso 'El Cerillero'. Ya había oído hablar ... de él. Me senté en la primera mesa de la derecha, junto al ventanal, y ahí, casi enfrente, estaba con su lotería y sus cigarrillos. Me levanté y le compré un paquete de Ducados. Con una mirada escrutadora me observaba como diciendo éste es nuevo, éste debuta esta tarde en esta plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  5. 5 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  6. 6 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  7. 7 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  8. 8

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    Los vecinos del Mar Menor se arman de garrafas y paciencia ante «unos días» más sin agua potable

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La pasión arrolladora de Pepe Lucas

La pasión arrolladora de Pepe Lucas