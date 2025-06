Paco Ureña alcanza una gran dimensión en Las Ventas pese a sufrir el peor lote

Tarde de tremenda expectación la de este domingo en Las Ventas. Se rendía homenaje a un ganadero de leyenda y en el cartel tres ... toreros muy del gusto de Madrid, como Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. La corrida fue impecable de presentación. Ureña brindó el primero al ganadero. Fue toro complejo, que recortó en los capotes. El inicio de faena fue clave para abrir los caminos al toro en un trasteo intenso con dos primeras series en las que el de Lorca se pasó muy cerca las astas. Lo mejor vino al natural, arrancando los olés sinceros del público al llevar cosido al victorino a la pañosa toreando al ralentí. La media estocada cayó baja y el premio, que podía haber sido mayor, quedó en ovación.

LA CORRIDA Lugar Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Corrida In Memoria, homenaje al ganadero Victorino Martín Andrés.

Ganadería Seis toros de Victorino Martín.

Paco Ureña Ovación con saludos y sliencio.

Emilio de Justo Aplausos y oreja.

Borja Jiménez Leves pitos y dos orejas.

Pesó 593 kilos 'Muchachero', el toro más grande y feo del encierro, segundo de Ureña, toro que embistió con la cara por las nubes en el saludo de capa y no tuvo gracia en la faena de muleta, bien planteada técnicamente por el lorquino, muy por encima de su oponente. La espada otra vez cayó baja. Hubo pitada en el arrastre del astado y silencio para el diestro. El cornipaso segundo tuvo el defecto de salir de los muletazos con la cara alta, puntuando las telas. Complicado para Emilio de Justo que se gustó con la capa en el saludo y en el quite por chicuelinas y que no pudo lucir de igual manera con la pañosa. Eso sí, mató de una gran estocada. Mejor todavía fue el espadazo al quinto, un magnífico volapié en toda la yema que le valió una oreja tras una faena de más a menos a un toro de mucha transmisión en el que destacó la primera de las tandas de toreo al natural por su intensidad y ligazón. Esfuerzo baldío el de Borja Jiménez ante el tercero, que no sirvió.

El victorino de excelencia, 'Milhijas', toro de vuelta al ruedo y quizás algo mas, quedó para el final. Extraordinario por hechuras y bravura, demostrada también en el caballo. Brindó Borja Jiménez al público una faena tremenda al natural, de gran conexión con la grada. A la altura de un toro que fue una demostración de lo que es la ganadería que fuera del Marqués de Albaserrada y su leyenda. Junto a Borja, un público desatado sacó a hombros a Victorino hijo en una tarde histórica.