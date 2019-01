Pablo Gomis convierte el cuento de Blancanieves en un musical en inglés Imagen de 'Snow White and the Seven Dwarfs'. / pepe h Producido por Vicenta Hellín y con escenografía de Eduardo Balanza, el espectáculo familiar se estrena este domingo en el Teatro Romea LA VERDAD Murcia. Sábado, 26 enero 2019, 11:30

«Siempre es apasionante trabajar un clásico, descubrir colectivamente qué tiene el cuento de Blancanieves de especial para que merezca la pena ser revisado tantas veces y por tantos medios diferentes», reconoce Pablo Gomis, el 'clown' murciano vinculado al Circo del Sol, que se ha encargado de la puesta en escena de 'Snow White and the seven dwarfs', el cuento de 'Blancanieves y los siete enanitos' que, producido por ARENAprende Inglés y Teatro en colaboración con el TCM y el Romea murcianos, este domingo se estrena en inglés en el Romea; la cita será a las 16.30 horas.

«Vamos a contar la historia en inglés, con cuatro actores, explorando el cuento desde el juego dramático: con la imaginación, los objetos y el público vamos a recrear y vivir de nuevo la fábula de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Estos son los ingredientes que pueden ayudarnos a encontrar una versión única del clásico cuento», indica Gomis, quien reconoce que «dichos elementos, que a priori pueden parecer dificultades, nos fuerzan a redescubrir nuevas posibilidades, nuevas formas de imaginarlo, contarlo y representarlo».

Con escenografía del creador multidisciplinar Eduardo Balanza, y espacio sonoro de David Coll, el montaje está interpretado por Karmen Heredia, Elena Serrano, Jon Mitó y Natalia Vanderkaekan. La completa formación de estos actores en variadas técnicas, incluidas el 'clown' y la danza, les facilita interpretar más de un personaje, pasando de uno a otro con total veracidad. Además, la calidad de sus voces en directo les permite cantar canciones de cuyos temas se sirve el director para mostrar los sentimientos de los personajes.

Al comienzo de la representación, cuatro niños celebran una fiesta de pijamas y entran a escena jugando al escondite. Cuando llega la hora de dormir y no pueden conciliar el sueño, le ruegan a la hermana mayor que les deje seguir jugando; y le proponen contar un cuento. Les cuesta ponerse de acuerdo, pero lo consiguen cuando se tropiezan con 'Snow White and the seven dwarfs'.

Siguiendo la narración de los hermanos Grimm, el director y los actores intentan encajar la historia, de manera fiel, en un contexto actual. «'Blancanieves y los siete enanitos' es una historia tan antigua como el tiempo», recuerda Vicenta Hellín, que piensa lo mismo que el escritor Gustavo Martín Garzo, «que el mundo de los cuentos no es el mundo de las prohibiciones, sino el de la libertad y las emociones».