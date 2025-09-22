La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

'Operación rescate' de Mari Trini: un museo en Murcia, película, musical, libros y un concierto homenaje

ExLibris dedica desde hoy y hasta el miércoles un ciclo en el que se presentarán tres libros dedicados a la cantautora; la familia promueve la Asociación Museo Mari Trini y presentará un anteproyecto para dedicarle un espacio en la Cárcel Vieja

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:20

La octava edición de la Semana Internacional de las Letras ExLibris dedica un ciclo con tres actividades a la cantante y compositora murciana Mari Trini, ... fallecida en Murcia en 2009. Solo sobreviven dos hermanos de la artista, Miriam y Gonzalo Pérez-Miravete, que están promoviendo distintas campañas para que la figura de Mari Trini siga viva en el imaginario popular. Este lunes, martes y miércoles se presentarán en ExLibris tres libros aparecidos últimamente, a las 19 horas, en el salón de actos del edificio Moneo. El primero será 'Yo no soy esa que tú te imaginas', de Miguel Fernández; el segundo es '¿Quién no escribió un poema?', con poesías y otros textos dedicados a Mari Trini por distintos autores; y el tercero es 'Diario de un ave rebelde. Biografía musical de Mari Trini', de Manuel Casquero Durán. Estos dos últimos pueden adquirirse en Amazon y han sido editados por la Asociación Museo Mari Trini, promovida por la familia y presidida por Gonzalo Pérez-Miravete Mille, hermano menor de la artista, que está buscando apoyos para un gran concierto dedicado a su hermana en Murcia con participación de otros grandes artistas que tuvieron a la artista como inspiración.

