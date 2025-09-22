'Operación rescate' de Mari Trini: un museo en Murcia, película, musical, libros y un concierto homenaje

La octava edición de la Semana Internacional de las Letras ExLibris dedica un ciclo con tres actividades a la cantante y compositora murciana Mari Trini, ... fallecida en Murcia en 2009. Solo sobreviven dos hermanos de la artista, Miriam y Gonzalo Pérez-Miravete, que están promoviendo distintas campañas para que la figura de Mari Trini siga viva en el imaginario popular. Este lunes, martes y miércoles se presentarán en ExLibris tres libros aparecidos últimamente, a las 19 horas, en el salón de actos del edificio Moneo. El primero será 'Yo no soy esa que tú te imaginas', de Miguel Fernández; el segundo es '¿Quién no escribió un poema?', con poesías y otros textos dedicados a Mari Trini por distintos autores; y el tercero es 'Diario de un ave rebelde. Biografía musical de Mari Trini', de Manuel Casquero Durán. Estos dos últimos pueden adquirirse en Amazon y han sido editados por la Asociación Museo Mari Trini, promovida por la familia y presidida por Gonzalo Pérez-Miravete Mille, hermano menor de la artista, que está buscando apoyos para un gran concierto dedicado a su hermana en Murcia con participación de otros grandes artistas que tuvieron a la artista como inspiración.

Cuenta Gonzalo a LA VERDAD que Mari Trini es una personalidad en el mundo musical y está convencido de que nunca morirá. De hecho, hay distintos proyectos que vendrán a completar esa 'operación rescate' de Mari Trini, en la que hay planteamientos formales para hacer una película y un musical, además de un museo dedicado a su historia.

Fue una cantautora de récords, «con una fuerte personalidad, sensibilidad francesa y el brillo de un talento que destacaba sobre la insustancialidad dominante en la época», en 1967 señala Casquero en su libro. Efectivamente, «si algo habíamos aprendido», evoca Casquero sobre los acontecimientos de finales de los años 60 que desembocan en el Mayo francés, «es que la poesía, la canción y la palabra eran armas imprescindibles para cualquier revolución». Mari Trini tenía por entonces cuando empieza a ser solicitada por los medios «un sólido equipaje de vivencias y de aprendizaje artístico».

Dice Gonzalo que ya en la Región de Murcia se han puesto en marcha iniciativas para recordarla como el libro que editó la Comunidad Autónoma 'Mari Trini, la niña que llegó a ser una gran cantante', dirigido a escolares y escrito por Marisa López Soria con ilustraciones de Álvaro Peña para descubrir la vida y obra de una artista inolvidable; otro libro que reivindica a Mari Trini como una de las mejores cantautoras de la música española, 'Mari Trini: retrato de una mujer libre', de Esther Zecco, y después el de Miguel Fernández, editado por Plaza & Janés, que marca un antes y un después, así como el documental de 'Imprescindibles', dirigido por Alicia de la Cruz, para Televisión Española. «Son proyectos todos que han servido para que nadie olvide a mi hermana, y nos ha sorprendido mucho la respuesta que ha tenido el primer concurso dedicado a cantautoras convocado por la Fundación de la Sociedad General de Autores de España, con una muy notable participación. Estamos absolutamente sorprendidos». Las cuatro cantautoras finalistas actuarán el 5 de octubre en Murcia en el Centro Párraga, con 16.000 euros a repartir.

Recientemente se ha publicado 'Poesía crónica', editado por Torremozas, que recoge una selección de poemas inéditos de Mari Trini, junto a ocho únicos poemas que publicó en vida en su disco 'Espejismos'.

Un Museo en Murcia

«Nosotros siempre hemos sabido que la gente quería a Mari Trini, pero a mí me sacaba de los nervios que las amigas de mis hijas o de mis nietas no conocieran a mi hermana. La ilusión nuestra es que se mantenga viva si figura, y que su obra esté donde tiene que estar». Con el arquitecto Ángel Rocamora y el asesoramiento de Alfonso Riera, la familia ha financiado un anteproyecto para dedicar un espacio como sala museo en el recinto de la Cárcel Vieja de Murcia, donde se está acometiendo la segunda fase de rehabilitación. «Se pensó en Caravaca, pero no queremos cerrar la puerta de Murcia, su ciudad natal. Mi ilusión es la Cárcel Vieja, con 200 o 300 metros sería suficiente, porque tenemos todo el archivo de la cantante, y nos gustaría que fuera un museo vivo con todos los recursos tecnológicos al alcance, con discos de oro, guitarras, trajes, partituras, discografía… es un proyecto de museo vivo, con aportaciones de los fans, que nos hace ilusión y que ojalá que la administración municipal de Murcia acceda a estudiarlo, pensamos que es asumible».

Mari Trini hubiera cumplido 78 años este 2025. Su hermano Paco falleció hace tres años. Gonzalo Pérez-Miravete, decorador jubilado (68 años) de grandes espacios arquitectónicos, confía en que desde Murcia, la ciudad donde nació y murió su hermana, se proyecte esta resurrección de una cantautora venerada en España y en América por discos como 'Amores'. «Una mujer con un caudal de sensibilidades desbordante, su libertad de ser y de sentir, su resistencia y su empeño en seguir adelante, su fuerte personalidad, su honestidad y su coraje son el verdadero plumaje de un ave rebelde», señala Casquero en la única biografía artística oficial que autorizó personalmente Mari Trini. Próximamente saldrá publicado otro libro, con imágenes inéditas, dedicatorias y dibujos sobre Mari Trini, muchos de ellos de sus seguidores y de otros artistas, titulado 'Te quiero con locura'.