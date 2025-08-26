Obras del blanqueño Luis Fernández se 'cuelan' junto a las de Dalí, Miró y Picasso

Dos obras pertenecientes a la serie 'Urbanai' del pintor Luis J. Fernández (Blanca, 1974) pueden contemplarse desde el pasado 6 de agosto en la galería ... de arte de Barcelona Montcada Art, situada en la calle que da nombre a la galería y donde se ubica el Museo Picasso de la ciudad condal. La exposición 'Diálogos Cruzados', compuesta por una selección de obras, pinturas y esculturas de varios autores de diversos estilos que han vivido en diferentes épocas, muestra la peculiar forma de ver el mundo a través del arte de Luis Fernández. Entre otras firmas se pueden observar las de Picasso, Dalí, Miró, Tapiès, y Francis Bacon.

Entre este elenco de artistas, figura la obra del pintor blanqueño, que ha escogido para esta ocasión dos obras de una serie en la que el autor estuvo inmerso por un periodo de quince años y en los que muestra a la ciudad como una de los centros de reflexión fundamentales a través de una mirada múltiple como una de las cuestiones centrales que definen la obra del artista, cuya visualización nos trae a la memoria las palabras de Hernández Navarro, recogidas en el libro 'Luis J. Fernández. La Mirada Múltiple', en cuyo texto menciona a Christine Buci-Glucksmann.

Bajo la curaduría de Vicenc Sánchez Pla, uno de los gestores culturales más destacados de la ciudad de Barcelona, la muestra apuesta por mantener la oferta cultural y las propuestas artísticas también durante el periodo estival.

La obra de Luis J. Fernández nos presenta «ciudades como nuevos espacios anamórficos en los que sustituyo el espacio de la perspectiva cartesiana geometrizada y racional frente al ojo inmóvil y el observador monocular donde la percepción barroca explora el movimiento y la pluralidad de puntos de visita y, por lo tanto, la necesidad de una temporalidad en la percepción», señala el pintor de Blanca.