Obras expuestas en la galería Montcada Art. L. F. M.

Obras del blanqueño Luis Fernández se 'cuelan' junto a las de Dalí, Miró y Picasso

Las pinturas del artista, pertenecientes a la serie 'Urbanai', se exponen en la galería Montcada Art, en pleno corazón de Barcelona

Jesús Yelo

Martes, 26 de agosto 2025, 23:43

Dos obras pertenecientes a la serie 'Urbanai' del pintor Luis J. Fernández (Blanca, 1974) pueden contemplarse desde el pasado 6 de agosto en la galería ... de arte de Barcelona Montcada Art, situada en la calle que da nombre a la galería y donde se ubica el Museo Picasso de la ciudad condal. La exposición 'Diálogos Cruzados', compuesta por una selección de obras, pinturas y esculturas de varios autores de diversos estilos que han vivido en diferentes épocas, muestra la peculiar forma de ver el mundo a través del arte de Luis Fernández. Entre otras firmas se pueden observar las de Picasso, Dalí, Miró, Tapiès, y Francis Bacon.

