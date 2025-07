Yerai Cortés será premiado con el Castillete de Oro del Cante de las Minas

LA VERDAD Viernes, 11 de julio 2025, 13:01 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

Yeray Cortés, a lo largo de su trayectoria, ha pisado la Catedral del Cante en varias ocasiones y ha acompañado con su guitarra a artistas tanto en las galas del Festival Internacional del Cante de las Minas como en el concurso. El artista recibirá en esta 64ª edición, que se celebrará del 30 de julio al 9 de agosto, la máxima distinción institucional del evento, el Castillete de Oro. Próximamente se anunciará la fecha de entrega dentro de la Agenda Cultural del festival.

'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el documental de Antón Álvarez (C.Tangana) que suma dos premios Goya, ha sido la puerta que ha mostrado al artista. Su dilatada trayectoria, a pesar de su corta edad, y su defensa del flamenco, ha hecho que el Festival Internacional del Cante de las Minas lo distinga con su máximo reconocimiento: el Castillete de Oro. «Este reconocimiento va más allá de su excelencia como artista, porque 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' ha trascendido al público flamenco y ha contribuido a un mayor conocimiento de nuestra cultura y nuestra música», justifica el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata.

Fue al recibir la noticia cuando Cortés llamó a su padrino Norman, con quien vino por primera vez al festival cuando apenas tenía 14 años, para decirle que ahora le tocaba acompañarlo a él y vivir ese momento juntos. «Ya no solo es la ilusión por el premio, sino por todo lo que significa el Cante de las Minas en mi vida y lo cerca que he estado siempre de él; ha formado parte de mi entorno, de dónde he crecido, porque siento que es como mi casa», cuenta el galardonado.

El artista ha pisado la Catedral del Cante en varias ocasiones, acompañando a artistas como Farruquito o Vanesa Coloma, haciendo los arreglos musicales para su participación en las semifinales de 2017. «Recuerdo ver los nervios, la ilusión, entrega y respeto a ese escenario de quienes se presentaban», cuenta Yerai, aunque también tiene presente la presión de acompañar a los concursantes: «No soy de concursos, no me gustan y no lo paso bien, porque me supera eso de competir y esos nervios me restan mucho a la hora de tocar». Pero sí se «imagina pisando el escenario del Antiguo Mercado Público y mostrando su música y proyecto». Según indica, «desde muy pequeño siempre ha sido un sueño, porque he ido conociendo y entendiendo lo que significa el Festival y sería un orgullo formar parte de este evento».

Para él, el Festival es como «tener oro cerca de casa», porque «en el Levante tenemos el festival más bonito y grande del flamenco». Por eso aconseja pasar por La Unión, para «disfrutar del flamenco que los flamencos consumimos por su calidad e historia»; porque «para conocer y escuchar buen flamenco, hay que pasar por el Cante de las Minas».