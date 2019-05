Bob Dylan en Murcia: los tiempos no dejan de cambiar

Un día, hace más de medio siglo, cantó aquello de que los tiempos están cambiando. Y este domingo, en la plaza de toros de Murcia, abrió su concierto con 'Things have changed', la canción que le valió el Oscar para la película 'Jóvenes prodigiosos'. Nada deja de cambiar para en el fondo seguir siendo igual, pero a veces es importante tomar consciencia de dónde se encuentra uno, ser capaz de vivir el momento. Y ese señor con aire enfadado que se encontraba junto a su teclado, ese tipo que variaba cada melodía hasta hacer difícilmente reconocibles las canciones, ese señor era una de las piezas angulares en la historia, no ya solo del rock y el folk, sino de la música popular. Que cambie lo que quiera o que cante con tono arenoso y enfurruñado: ese ser enjuto que dentro de unos días cumplirá los 78 se llama Bob Dylan. Y sin él, la música hubiera sido de otra forma.

El astro de Minnesota ofreció un concierto tan caro en su precio como generoso en su devenir, con un repertorio en torno a las 20 canciones. Con unos brillantes Charlie Sexton a la guitarra y Donnie Herron al teclado, Bob Dylan ofreció un variado muestrario de su obra, con piezas más remotas como ese 'It ain't me, babe' de sus inicios, pasando por su etapa reivindicativa ('Pay in blood'), el rock ('Love sick'), el blues ('Early roman kings') o algunas de sus títulos más codiciados: 'Don't think twice it's allright', 'Simple twist of fate', 'Highway 61 revisited' y sí, también 'Like a rolling stone'. Otra cuestión es cuándo uno se daba cuenta de que era esta y no otra la canción interpretada, debido a los continuos cambios de melodía con que argumenta sus canciones, algo habitual desde siempre en sus directos. En el caso de 'Like a rolling stone' resultó más sencillo, dado su inconfundible fraseo de órgano. El público la hizo suya con una emoción ya nada contenida. Como volver a recibir en casa al hijo largamente ausente. El poder de la música, de alguna música como la de Dylan, es infinito.

Imprevisible

Bob Dylan, como tantas veces se ha dicho, es imprevisible. Pero no es algo de sus últimos tiempos. Alguien capaz de romper la inercia de la música, de la suya propia y de la imperante, cuando le ha venido en gana. Tras hacerse un hueco en la comunidad folkie del Greenwich Village neoyorquino y convertirse en el máximo adalid del folk protesta previo al movimiento hippie, decidió ampliar sus recursos literarios y sonoros pasándose a las filas de un rock poético que enfadó a sus seguidores. La guitarra eléctrica era poco menos que una herejía para los folkies y la canción de autor, pero sin ese giro nos hubiésemos quedado sin 'Like a rolling stone' y sin 'Highway 61 revisited', dos de las piezas esenciales y más esperadas que sonaron en la que fue su cuarta visita a la Región de Murcia para actuar en directo.

Folk-rock y country

También hubo espacio en su concierto para piezas más ocultas de su discografía, como la estupenda 'Dignity', una canción sobrante de una de sus sesiones de grabación, recuperada en directo para esta gira. De cadencias americanas -más folk-rock que country- y rítmica viva, supuso una de las sorpresas más agradables de la velada. Y claro, también el country, que ocupó una de sus etapas destacadas en el periodo entre décadas 60-70, hizo acto de presencia en algunas piezas como 'When I paint my masterpiece', una canción que escribiera para The Band interpretada con esa manera tan peculiar suya de alargar las frases, o 'Thunder on the mountain', esta en continuo coqueteo con el rock and roll. Country y rock and roll a lo Dylan, claro. Aunque en realidad todos los estilos de los que se sirve para narrar sus extraordinarias historias están siempre matizados por su fortísima personalidad. Una difícilmente reconocible, pero estupenda, 'Don't think twice, It's all right' fue otro de los momentos más evocadores de un concierto tan vivo como cargado de 'túneles proustianos': canciones que te transportan a otro tiempo, a otro lugar.

Cuando se despidió tras los bises, la sensación era intensa, extraña, singular. Una gran banda interpretando unas canciones inmortales. Una ocasión especial, un artista inevitablemente alejado de su mejor forma pero aún bien. Y, sobre todo, haber estado allí, frente a la misma historia viva de la música popular.