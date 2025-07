Sen Dog: «Somos tipos que intentan lo que no es normal en las bandas de hip-hop»

El Dorado del hip-hop se descubrirá en la plaza de toros de Murcia mañana por la noche, a las 21.30 horas, con la ... nueva expedición de Cypress Hill por el viejo y el nuevo mundo. El dúo de rap inseparable desde 1991, formado por Sen Dog (Cuba, 1965) y B-Real (Estados Unidos, 1970), emprende un viaje internacional con otros dos integrantes que lo llevará por Europa; con fechas en Sevilla, Murcia –dentro del ciclo Murcia ON– y Madrid, que culminará en Estados Unidos en septiembre. La tripulación de Cypress cuenta, además, con Dj Lord y el percusionista Eric Bobo. Y para esta ocasión, la artista invitada en la plaza de toros será la rapera malagueña Faenna. El precio de las entradas oscila entre 45 y 90 euros –39 euros en Oferplan–.

El grupo alcanzó la cima de su espectáculo –y tal vez también de su carrera– en un concierto el pasado verano con la Orquesta Sinfónica de Londres, celebrado en uno de los teatros más emblemáticos del mundo, el Royal Albert Hall, para homenajear los 30 años de su mítico álbum 'Black Sunday', con el que el dúo conquistó tres discos de platino. Difícil de superar este directo inspirado en un episodio de 'Los Simpson' que habla de la versatilidad de la banda: ídolos del 'underground' en Los Ángeles junto a intérpretes de conservatorio. Con todo, Sen Dog promete desde su estudio en Los Ángeles, desde donde habla con LA VERDAD, un 'show' «de alto voltaje, 'performance' profesional y donde el público y la banda se diviertan».

Cypress Hill Dónde: Plaza de toros de Murcia.

Cuándo: Jueves 3 de julio. A las 21.30 horas.

Cuánto: 39 euros (21% de descuento en oferplan.laverdad.es).

La herramienta «definitiva» que les ha permitido seguir conectando con las siguientes generaciones y a la vez mantenerse en el escenario con los seguidores de siempre es ofrecer un buen espectáculo: «Colaborábamos con grupos de rock y eso nos ayudó a tener un mayor perfil. Ahora, actuar con orquestas nos permite evolucionar a un nivel más alto. Somos esa clase de tipos dispuestos a intentar algo que no es normal para las bandas de hip-hop».

Origen migrante

Un rostro vigila, a espaldas de Sen Dog, esta conversción. Ese rostro que mira a la cámara es el de una mujer. Está retratada al óleo con tonos ocres verdes y marrones; la mirada melancólica y la misma piel oscura que Senen Reyes, el nombre de nacimiento del vocalista que le pusieron sus padres antes de salir de la isla. Su compañero de correrías, B-Real (Louis Fresse), es norteamericano de ascendencia mexicano-cubana. Ambos se conocieron en las calles humildes de California y fue la música la que les permitió alejarse de las bandas callejeras. «Al inicio, yo tenía un trabajo de nueve a cinco y cuando empezó a suceder lo de Cypress solo quería continuar con la música, a ver qué pasaba. Hemos estado juntos más tiempo del que creía, pero lo que hicimos no ha sido otra cosa que intentar siempre ser mejores que la última vez», recuerda Sen Dog.

REDADAS EN ESTADOS UNIDOS «Es desafortunado que la gente que viene a trabajar sea expulsada; no todos son criminales»

Esa vida ha quedado retratada en canciones como 'I wanna get high' ('Quiero llegar alto') y 'How I could just kill a man' ('Cómo podría simplemente matar a un hombre'); hoy suenan como himnos de la música urbana y referencias de la exploración de nuevos sonidos. Las incursiones de Cypress en el rock alternativo les han hecho ganarse a un público diferente con canciones como 'Superstar' ('Superestrella') y con temas como 'Dr. Greenthumb' (Dr. Dedoverde') se han mostrado a favor de la legalización y el consumo recreativo de la marihuana.

Gracias a su origen y su talento, Cypress Hill se convirtió en el primer grupo de hip-hop latinoamericano en lograr el estatus de platino y multiplatino por sus ventas. En el mes de junio, las redadas de migrantes ordenadas por la administración de Trump provocaron protestas en Los Ángeles y la movilización de militares para controlarlas. Sobre ello, Sen Dog prefiere ser cauto: «No soy una personalidad política, pero es desafortunado que la gente que venga, porque quiera trabajar, sea expulsada porque no todo el mundo es un criminal. Solo puedo decir que estos son los tiempos en que vivimos y tenemos que encontrar la manera de solucionarlo».

Grandes éxitos

Cypress Hill grabó el álbum 'Los grandes éxitos en español' en 1999, con sus temas más famosos. Aunque no suelen interpretarlos en sus giras, para España Sean Dog avanza la posible sorpresa: «Definitivamente, hay posibilidades de que cantemos alguno de nuestros temas en español». En la portada de ese álbum aparece la calavera en la que se ha basado el artista urbano Frito para crear el cartel exclusivo del concierto en Murcia. En ella aparecen alusiones a la gastronomía murciana como paparajotes, limones, naranjas y alcachofas.

MENSAJE A LOS FANS «Definitivamente, hay posibilidades de que cantemos alguno de nuestros temas en español»

La magnitud de esta nueva gira y la veteranía de Cypress Hill hace difícil no pensar en que pueda sonar a despedida del dúo, por lo menos para Europa. No obstante, el rapero tranquiliza. «No creo –dice Sen Dog– que hayamos llegado al punto final. Los fans están abiertos a recibir mucho de Cypress Hill y podemos atraer más público. Si el público está dispuesto a recibirnos en sus países, definitivamente habrá más Cypress Hill».