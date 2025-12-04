La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Rosalía, durante la actuación de los Grammy AFP

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia)

F. Morales

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

La gira mundial con la que Rosalía presentará su último lanzamiento hará ocho conciertos en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona, y llegará a diferentes capitales europeas, Norteamérica y Latinoamérica. Lo ha anunciado este jueves en un cartel en el que se puede ver la portada de 'Lux' y todas las fechas y las ciudades en las que actuará en su gira de 2026. Además, al anuncio oficial por redes sociales le acompaña una imagen de la cantante en la que viste una camiseta blanca en la que se puede leer «Me voy de tour 2026».

Aunque la catalana actuará en el Movista Arena de Madrid el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13, 15, 17 y 188 de abril, Rosalía comenzará su gira en Lyon (Francia) el 16 de marzo. Desde ese día, ofrecerá 42 conciertos en los que presentará un disco que lanzó a principios de noviembre y en eñl que muestra sin paños claientes su admiración a Dios y canta, hasta en más de una decena de idiomas, a su creencia, a los hombres, a los robots y al machismo, entre otros temas.

Un repertorio de canciones que pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  3. 3

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  6. 6

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  7. 7 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos
  8. 8 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10 Nueva apertura en Murcia: la tendencia en postres que llega al centro de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux

Rosalía anuncia gira mundial, con ocho conciertos en Madrid y Barcelona, para presentar Lux