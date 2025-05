No querían ver a nadie, pero verán a todos en el Warm Up La segunda y última jornada en La Fica, que comenzó con Alcalá Norte y Amaia, continuó con el ambiente festivo que prometía

Natalia Benito Sábado, 3 de mayo 2025, 20:56 | Actualizado 21:16h.

«¡No querías barco, pues toma barco!», le grita uno de sus amigos a Cristina. Disfrazada de marinera, con barco incluido en su atuendo, para celebrar su inesperada despedida de soltera. Desde Madrid vienen una docena de tripulantes que ya disfrutaron del Warm Up el año pasado y no dudaron en comprarse la entrada en cuanto salieron a la venta. «Se ha quedado sin navegar por La Manga, pero, a cambio, aquí estamos», cuentan camino al escenario principal. No quieren perderse a Amaia. Tampoco a Fangoria ni a Baiuca. Ni a Crystal Fighters ni a Siloé: «Ahora resulta que queréis ver a todos», les recrimina a sus amigos, entre risas, Alba. Son de los primeros en entrar al recinto de La Fica en la segunda jornada del Warm Up. Atraídos por Alcalá Norte y la cantante navarra, que, junto al murciano Joseluis han sido de los primeros en subirse al escenario, se respiraba un animado ambiente cuando el sol todavía no se había despedido. No obstante, los que ayer vibraron hasta la madrugada con la fiesta festivalera, buscaban un hueco para acomodarse y disfrutar de las primeras horas de música del festival un poquito más tranquilos.

Aproximándose a La Fica y con una bolsa de la mano, un paisano de Amaia, Iñaki. Antes de llegar al recinto, cruza el puente y toma otro camino, el que le dirige hacia el parking del Carrefour, donde se desarrolla la fiesta paralela. «Deberían bajar los precios. Esto es Murcia, no es Noruega. No puede ser que un litro de cerveza cueste 10 euros», dice el de Navarra, que ha aprovechado el festival para reencontrarse con sus amigos murcianos y que, a pesar de su queja, sabe que horas más tarde se rascará el bolsillo y, aunque le duela, no se quedará sin su Estrella de Levante para disfrutar de los conciertos en el interior del espacio.

«De rebote» han llegado al Warm Up Adrián, de Bigastro, y su amigo Carlos Jiménez Cenamor, es decir, el artista cerámico conocido como DelAmorYlaBelleza, toledano afincado en Puente Tocinos y un enamorado de Murcia. «Me apetece mucho ver a M.I.A.», cuenta este último. Juntos, acaban de aterrizar en el Warm Up y, si tienen algo claro, es que será una noche de cruzarse con muchos amigos. Con un 'outfit' improvisado y cómodo, tiran hacia la pista. Tan cómodo cómo se siente el murciano Alberto que, en un festival que está demostrando que estilísticamente todo vale -desde las camisas hawaianas al negro riguroso- siempre que te permita bailar sin ataduras, él es fiel a sus zapatos náuticos.

No en náuticos sino en zapatillas iban las tres amigas que se han lanzado juntas a la piscina de bolas. A su lado un joven trata de aprender a hacer malabares con una bola amarilla y otra negra hasta que le sorprende su novia, con un beso, para enseñarle la nueva camiseta de 'merchandising' del Warm up que le ha comprado en el puesto de la entrada, con una caja de limones en la espalda. En un giro de cuello de 90º, dos cervezas, una coca-cola -¿o será un ron cola?- y un tinto de verano brindan ante la cámara de un móvil. La toma no ha sido buena. «Repetimos», imagino que dicen los dueños de esos vasos, que consiguen su objetivo. Foto hecha y así queda la estampa de un festival hecho para gozar.