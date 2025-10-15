Un paseo por el universo de Blonde Poulain

La odisea en el espacio que ideó Stanley Kubrick, los replicantes de Ridley Scott en 'Blade Runner', el desierto futurista de 'Dune' en el que ... nos hizo habitar Denis Villeneuve y, «en general, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción espacial, con las distopías. Ya no solo con la ciencia ficción, sino con la ciencia en sí. Las teorías del universo, el lugar que ocupamos nosotros en el cosmos» e, incluso, «tratar las relaciones personales como si fuesen misiones espaciales». Todo esto y mucho más contiene la esencia de los últimos trabajos musicales elaborados por Blonde Poulain –nombre artístico de Pablo Nicolás–, artista murciano independiente de 32 años que lleva dedicándose a la música media vida, y que ahora acaba de sacar al mercado 'Off-World', el tercer single de su EP de debut –que lleva por título 'Blan l'Espace'– después de 'Objetivo la Tierra' y 'Polvo cósmico'. «Son todo canciones espaciales», define.

«En este último tema me he inspirado mucho en la obra de Philip K. Dick '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?', también en 'Blade Runner'. En 'Off-World', lo que propongo es como una misión de escape de la Tierra para fundar una nueva sociedad, para buscar una conexión con las personas de nuevo, partiendo de algo menos tecnológico y llevándolo todo a emociones más humanas».

En un álbum de estudio que supone su estreno «profesional» como músico, después de haber tanteado el terreno en plataformas digitales como YouTube y Badcamp, Blonde Poulain asegura beber de «las bandas sonoras de Hans Zimmer, haciendo que los efectos de sonido cubran una capa muy importante del sonido de la canción».

Tal y como asegura el artista, «no se trata solamente de meter sintetizadores». De hecho, temas como 'Off-World' rezuman la calidad que aportan, en este caso concreto, «las líneas de bajos que grabamos con Manolo Mejías, bajista de Leiva», además de «producciones de ritmos robóticos que te meten un poco en la electrónica, y al final, de forma conjunta, en una especie de indie-pop espacial, que me parece que es una mezcla bastante personal».

–¿Esa es la etiqueta en la que enmarcaría este sonido?

–Sí, es difícil encuadrarlo en hip hop, electrónica o pop, porque tiene un poco de todo y también es esa la intención. Yo he venido siempre de la base del hip-hop, ese es mi origen, pero aquí he perseguido la búsqueda de un sonido que sea totalmente atmosférico, que se junte con el universo visual de los vídeos, de las fotos y que te traslade a ese toque futurista, pero a la vez humano, que quiero trasladar con el disco.

Seguidor del sonido 'french' de artistas como Duft Punk y Kavinsky, además de otras referencias como Billie Eilish, The Weeknd y Travis Scott, Blonde Poulain perfila ahora las deseadas presentaciones del disco en escenarios de Murcia y –por qué no– Madrid y Barcelona. «Que me hagan huecos», reclama. El objetivo final es tratar de conectar con el público para que este esfuerzo «totalmente independiente» y todas estas canciones no se pierdan como lágrimas en la lluvia.