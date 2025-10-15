La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Blonde Poulain es el alter ego del murciano Pablo Nicolás. Patricia Blas

Un paseo por el universo de Blonde Poulain

Homenaje ·

El artista murciano estrena 'Off-World', el tercer single de su primer EP: «Son canciones espaciales, inspiradas en mi pasión por la ciencia ficción»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:05

La odisea en el espacio que ideó Stanley Kubrick, los replicantes de Ridley Scott en 'Blade Runner', el desierto futurista de 'Dune' en el que ... nos hizo habitar Denis Villeneuve y, «en general, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción espacial, con las distopías. Ya no solo con la ciencia ficción, sino con la ciencia en sí. Las teorías del universo, el lugar que ocupamos nosotros en el cosmos» e, incluso, «tratar las relaciones personales como si fuesen misiones espaciales». Todo esto y mucho más contiene la esencia de los últimos trabajos musicales elaborados por Blonde Poulain –nombre artístico de Pablo Nicolás–, artista murciano independiente de 32 años que lleva dedicándose a la música media vida, y que ahora acaba de sacar al mercado 'Off-World', el tercer single de su EP de debut –que lleva por título 'Blan l'Espace'– después de 'Objetivo la Tierra' y 'Polvo cósmico'. «Son todo canciones espaciales», define.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
  2. 2 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  3. 3 Corte total del suministro de agua en San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 1.624 plazas de maestro y pruebas tipo test: Anpe urge a la convocatoria de oposiciones en la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca estrena un paritorio en Urgencias del Maternal para cuando el alumbramiento se precipita: «A veces hay que correr»
  7. 7 Los bulos sobre el agua no potable en el Mar Menor: descartan contaminación fecal
  8. 8 Detienen a un agente inmobiliario por estafar a universitarios en alquileres de viviendas en Murcia
  9. 9 Hacienda endurece el control hacia los autónomos: así es el nuevo sistema de facturación obligatorio
  10. 10

    La Audiencia revoca la pena al encargado de limpieza de una discoteca de Murcia condenado por abusar de una empleada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un paseo por el universo de Blonde Poulain

Un paseo por el universo de Blonde Poulain