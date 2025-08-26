La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico.

Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

El músico, coautor junto a su compañero de temas imperecederos como 'La, la, la' o 'Me olvidé de vivir', ha fallecido a los 88 años de edad

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:06

Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años de edad. Ha sido Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien ha anunciado su muerte en la cuenta oficial que la formación tenía en X. «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», ha escrito.

Manuel y Ramón se conocieron en Elizalde S. A., la fábrica en la que el primero, con apenas veinte años, entró a trabajar como mecánico tornero. Fue, precisamente, en la fiesta de Navidad que la empresa organizó en 1958 donde ambos se interpretaron por primera vez temas como 'Blanca Navidad' y 'Gondolier', sería el inicio de una colaboración artística que ya jamás se rompería y que superó la edad de jubilación.

Junto a Ramón, Manuel es coautor además de temas como 'La, la, la', con el que España ganó el Festival de la canción de Eurovisión en 1968, con la interpretación de Massiel. La pareja también compuso algunos de los temas más populares de Julio Iglesias como 'Soy un truhan, soy un señor' y 'Me olvidé de vivir'.

En los sesenta, además, ambos se convirtieron en los primeros ídolos de la música pop y pioneros del conocido como fenómeno fan en España y rodarían cuatro películas.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

