Ana Belén: «Cada día salgo a la calle a ver qué me encuentro»
ANTONIO ARCO
Jueves, 4 julio 2019, 23:29

«En la duda perenne, ahí estoy siempre», dice Ana Belén (Madrid, 1951), actriz y cantante que lleva años encandilando, en una y otra faceta igualmente labradas con un nivel de exigencia y entrega admirables, a millones de españoles que, en cuanto a su gran valía, se ponen de acuerdo sin necesidad de pacto alguno. Con su nuevo disco todavía en brazos, 'Vida' -once canciones cuyas letras le han escrito, entre otros, Andrés Suárez, Rozalén, Noa, Dani Martín, Víctor Manuel y su hijo David San José, autor de 'Cuentos para dormir'-, Ana Belén actuará este viernes en Murcia, en la primera edición del ciclo 'Las noches del Malecón', por el que ya han pasado Madeleine Peyroux (miércoles) y Loreena McKennitt (jueves).

Ana Belén Ciclo. 'Las noches del Malecón'. Dónde. Jardines del Malecón, en Murcia. Cuándo. Viernes, 5 de julio, a las 22.00 horas. Acceso desde las 20.30 horas. Entradas. De 55 a 40 euros. Toda la información: https://lasnochesdelmalecon.com/

Regresa Ana Belén a la Región, donde tiene grandes amigos como el actor de Puerto Lumbreras Ginés García Millán, de quien destaca que «en cuanto llega, desata buen clima, buenas relaciones, humor, alegría...», tras haber representado hace dos años en el Teatro Circo Murcia (TCM) una 'Medea' memorable, a las órdenes de José Carlos Plaza y arropada por la escenografía del también murciano Paco Leal. Condujo de modo magistral a su endiablado personaje por ese terreno pantanoso y excitante, ese espacio sin delimitar y apenas transitado, ni comprendido, en el que la condición humana se muestra tan vulnerable y tan violenta a la vez que, en demasiados peligrosos momentos, llama a la compasión y no a la ira. Ese momento en que la condición humana, humillada, maltratada, desposeída, sin esperanza, se alza voraz y aniquiladora, como en un último y tirano intento de frenarle el paso al destino.

-¿Cómo convive con las altas expectativas que siempre se depositan en usted? Se la quiere perfecta: cantando, actuando, opinando...

-[Risas] Ay, ¿perfecta yo? Soy yo misma la primera que no me permito relajarme, ¡si hablamos de trabajo!, en el sentido de que no bajo la guardia y sigo siendo tremendamente exigente conmigo misma cuando me pongo delante del público. Y esa exigencia requiere que también sea disciplinada. Por ejemplo, si yo tengo que cantar, como haré el viernes en Murcia, me impongo una disciplina para cuidar la voz; no puedo, el día anterior al concierto, irme de cena y estar toda la noche hablando, además, como solemos hacer en este país: todos gritando y queriendo meter baza al mismo tiempo. Tengo mucho cuidado, es cierto, y sigo intentando hacer cada día mis ejercicios de voz, igual que sigo yendo a trabajar con una foniatra y a mis clases de expresión corporal y de baile. Yo soy la herramienta de mi trabajo, y no puedo descuidarme. Pero también es verdad, tengo que decirle, que con el paso de los años sí que me he ido relajando un poco en mi vida personal, porque no puedes estar ahí todo el tiempo como un cancerbero empeñándote en hacerlo todo bien, todo perfecto. La vida me ha ido relajando: he formado una familia, tengo unos hijos, tengo unos nietos con los que me encanta estar y hacer el tonto, y quiero disfrutar de la vida como lo quiere todo el mundo, porque yo también soy todo el mundo. Me encanta comer, reírme, que me cuenten chistes, caminar, ver exposiciones...; vamos, que lo que yo hago son cosas de lo más normales: barro la puerta, me voy al mercado -bueno, al mercado poco porque eso es un apartado de Víctor-, y no me escondo, ni rehúyo la calle para nada. Cuando llegas a una determinada edad, es como que necesitas mucho más salir y relacionarte.

-¿En qué no quiere caer?

-Tengo muy presente que no hay cosa peor que encerrarte en casa a pensar que lo tienes todo ya hecho o conseguido, o que has llegado donde pretendías llegar. Yo no he llegado a ningún sitio, sigo estando ahí, en el camino; y, como sigo estando en el camino, cada día salgo a la calle a ver qué me encuentro, sinceramente.

-¿Acumula usted muchas nostalgias?

-Pues no, no, no. Pero sí tengo nostalgia, y mucha, de la gente que ya no está conmigo. Eso es de lo único [silencio]... ahora mismo me estoy emocionando. Es que, aunque los tengo presentes cada día de mi vida, tampoco quiero que la emoción me paralice. No tengo nostalgia ni de cuando era jovencita, ni de cuando hice no sé qué cosa estupenda, ni de cuando tuve un enorme éxito no sé dónde o de cuando me dieron un premio maravilloso o tuve el primer novio...; cuando ya eres mayor, comienzan a llegarte muchos recuerdos: del primer amor, del primer beso... No, no tengo nostalgia de nada, salvo de esa gente tan querida que ya no está: de mis padres, por supuesto; de los amigos que se han ido, de esas personas que me marcaron el camino a seguir en la profesión... Muchas veces, en situaciones de gran alegría, o también de mucha pena y preocupación, siempre pienso en ellos y me pregunto: 'Ahora, qué me estarían diciendo'.

Reivindicación

-La he escuchado decir que nos hemos vuelto mojigatos y pacatos y que estamos llenos de miedo...

-... esa impresión tengo, sí, la de que, sobre todo en cuanto a libertad de pensamiento, a pensamiento crítico, estamos retrocediendo. Es verdad que la libertad que nos ganamos en este país, codo a codo todo el mundo en la calle, también dio lugar a una gran libertad de pensamiento que se veía claramente, por ejemplo, en la obra de los creadores, de los cineastas, de los escritores...; hoy, muchos creadores se están autocensurando. El mundo en general, no solo España, se ha vuelto bastante reaccionario. Y quienes han manejado los hilos desde hace tiempo, para ir consiguiéndolo, lo han hecho bien. Nos quieren en silencio y les interesa que seamos, de alguna manera, analfabetos de pensamiento. Está claro que en el momento en el que dejamos de tener un pensamiento crítico, pues ya está; la gente que plantea preguntas resulta incómoda. Eso es lo que están consiguiendo, sí, sí, que no hagamos preguntas incómodas, que estemos calladitos, que no queramos saber...

-¿Y qué propone?

-Resistir, tenemos que ser capaces de resistir, que para nada es lo mismo que aguantar. Resistir y no dejar nunca de defender los Derechos Humanos frente a todo esto que estamos viendo tomar cuerpo, como la extrema derecha. Y tampoco renunciar a vivir con alegría, que yo también reivindico muchísimo. Y está claro que una forma de resistir es tratando de tener las mayores parcelas de libertad que podamos darnos a nosotros mismos, sin lugar a dudas.

-¿Cómo será su concierto en 'Las noches del Malecón'?

-Tengo ya alguna experiencia en esto de los conciertos [risas], y sé que cuando sales al escenario, en general, lo que la gente quiere oír, y lo sé porque también a mí como espectadora me pasa lo mismo, son esas canciones que te han marcado, que te han ido acompañando en tantos momentos de tu vida...; así es que lo que hago en esta gira de 'Vida' es ir introduciendo, explicándolas, las canciones nuevas dentro de un repertorio que la gente ya conoce muy bien. Además, llevo unos músicos estupendos, que también están estupendos haciendo los coros, y las canciones nuevas suenan de puta madre. La gente se lo está pasando muy bien en los conciertos de esta gira, con la que estaré hasta diciembre. Para mí, además, resulta muy inspirador que el concierto en Murcia sea en unos jardines y que forme parte de un nuevo ciclo musical de tanta calidad.

-¿Tiene usted más dudas o más certezas?

-Dudas, muchas más dudas. En la duda perenne estoy siempre.