Lagartija Nick, Hidrogenesse o Antifan, entre los conciertos gratuitos de WARM UP 2019 Componentes de Lagartija Nick. / Promo También se anuncian dos incorporaciones de última hora para la programación principal del Recinto La Fica: el viernes 3 de mayo se une al cartel Space Surimi y el sábado Crudo Pimento LA VERDAD Murcia Lunes, 1 abril 2019, 12:29

WARM UP Estrella de Levante trae a Murcia el programa 'Somos Murcia', en el que se agrupan más de 40 actividades y 20 conciertos. Todos ellos tendrán lugar del 29 de abril al 5 de mayo, en paralelo a la programación principal del festival en el Recinto La Fica, y serán de acceso gratuito para todo el público.

Entre los artistas de esta nueva edición destacan Cupido y su nuevo pop, el genio compositivo de Hidrogenesse, la garra de Lagartija Nick o Antifan, el nuevo grupo de sonidos urbanos formado por miembros de Agorazein. Por no mencionar a Bigott, Alexanderplatz, Apartamentos Acapulco, Guadalupe Plata o La Estrella de David, entre muchos otros. Todos ellos actuarán repartidos entre las distintas localizaciones que forman parte de la programación paralela, como la Sala REM o los Molinos del Río, donde cada día tendrá lugar un Secret Show Estrella de Levante, una serie de conciertos acústicos con bandas de primer nivel, cuyo nombre no se desvelará hasta que el artista suba al escenario.

Entre las actividades que el festival programa de forma gratuita durante toda la semana se encuentra un programa de cine con música en directo -Sewards plays Blade Runner-, otro de moda, literatura, sesiones de DJs y varias exposiciones. En ellas cobra un papel esencial la figura de la mujer gracias a la colaboración en 'Somos Literatura' con el 'Club de Literatura Feminista' de Murcia, con actividades como la presentación del libro 'Mujeres del Rock' -Anabel Vélez- o 'Aquelarre de Muñecas' -Ana Elena Pena-. Todo ello acompañado de los directos de Rayo y Cintia Lund respectivamente.

En esta edición los comercios participantes en las rutas #WARMUP2019 organizarán sus propias actividades dentro del programa 'OFF WARM UP'. Como ocurrió en la pasada edición, galerías, workshops, talleres o exposiciones formarán parte de la programación paralela gracias a los locales participantes. WARM UP Estrella de Levante y los comercios participantes ampliarán toda la información en las próximas semanas.

Por otro lado, este año regresa WARM UP al cole, la iniciativa llevará a 2 colegios de Cartagena y 4 de Murcia el taller de Dr. Sapo y su espectáculo 'Las Aventuras de Sam'. Y otra iniciativa comprometida con la Región: el festival donará el dinero sobrante de los vasos reutilizables no devueltos a la organización en contra del bullying infantil Ancebaem.

También se anuncian este lunes dos incorporaciones de última hora para el Recinto La Fica: el viernes 3 de mayo se une al cartel Space Surimi y el sábado Crudo Pimento.

Más sorpresas por anunciar

En las próximas semanas se desvelarán aún más noticias sobre el festival. Todavía queda por anunciar la programación completa de uno de los escenarios que forman parte del recinto -Escenario Dancefloor-, por el que pasaran los DJs más bailables del panorama nacional.