Joseluis: «No contemplo moverme de aquí; y no soy de mi pueblo, soy de mi casa»

Solo quedan unos días para que salga a la venta su primer disco, 'Por ahora para siempre', que verá la luz este viernes, pero Joseluis ... no está nervioso. A simple vista, pocas cosas parecen alterarle a Joseluis (José Luis Beltrán, Javalí Nuevo, Murcia, 1997), que hace un año fichó con Sony gracias al Big Up!, el evento para bandas emergentes de la Región de Murcia con el que dar a conocer el talento mediante acciones como conciertos acústicos a los que están invitados expertos nacionales para ejercer como ojeadores y asesores.

El 20 de abril –no del 90, como cantan Celtas Cortos, sino el de 2024– no fue un día cualquiera para el cantante y compositor. Tras un directo en el Teatro Romano de Cartagena «se me acercaron a hablar desde Sony. Les gusté y quedamos para vernos en Madrid. Toqué en un estudio, como en las películas, yo a un lado de la pecera, tocando, y ellos al otro lado, escuchando», cuenta el protagonista de este idilio musical. Y así se gestó un contrato con la importante discográfica.

Así firmaron el lanzamiento del primer disco –y previsiblemente habrá un segundo– en el que el artista ha trabajado con total libertad creativa. «Es una pregunta que me hacen mucho pero, si una discográfica te ficha en las condiciones con las que me han fichado a mí, se supone que te quieren por cómo eres, no para intentar cambiar tu estilo. No tendría sentido, para eso fichan a otro», explica el cantautor, que empezó en la música hace no demasiado pues, aunque sí solía tocar a la guitarra canciones de otros grupos, no componía y se presentó al público con temas como 'Navajas de Albacete' –«me duele como siete / navajas de Albacete / en el pecho al verte»–, uno de los que sonó en la pasada edición del Warm Up. «Concidí con Alberto Saorín. Tenía algunas canciones y se las envié sin demasiadas esperanzas. Imaginé que las escucharía y esto no llegaría a nada más, pero le gustaron y empezamos a dar forma juntos a los temas», cuenta sobre el momento en el que comenzó a tomarse su carrera musical con más interés.

VIDEOCLIPS «Tampoco iba a hacer ninguna americanada siendo Joseluis, de Murcia»

La música «cruda y sincera, con los adornos justos», según lo define Sony Music, es el sello de identidad de este cantante, quien deja claro que lo suyo no es dar el do de pecho ni va a competir con Jimi Hendrix para quitarle el trono del mejor guitarrista de la historia. Él lo apuesta todo a las letras. «Las canciones empiezan siempre por algo que tengo claro que quiero decir. Cualquier cosa. A veces me pongo pequeños retos como 'quiero decir esta palabra' y veo cómo la digo. Muchas canciones del disco las he hecho así, como 'Fortuna' –en la que «se atreve a decirse a sí mismo que ya ha esperado demasiado y que no necesita que vuelva nadie a darle el amor que merece»–y 'Caballo de carreras' –donde canta «lo primero que quiero es saber si me quiere / lo siguiente, saber si soy suficiente / Lo último que quiero es la verdad»–. Mis letras tampoco son tan complejas, pero sí tienen ese factor sorpresa. Lo mío es un punto de vista un poco más estratégico casi», dice el compositor de 'Miedo de un país', un tema en el que reivindica el folk rock en español con un videoclip que traslada al público a finales del siglo pasado. «Tampoco iba a hacer ninguna americanada siendo Joseluis, de Murcia. La estética de los vídeos ha nacido con cosas que yo tenía a mano», destaca el creador que, antes de dar este salto musical, se formó en la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia y llegó a trabajar en este ámbito profesional.

Números

«Vivo en Javalí Nuevo y no, no contemplo moverme de aquí, a no ser que se requiera de manera estrictamente obligatoria. No soy de mi pueblo, soy de mi casa. Si mi casa estuviera en otro pueblo, pues sería de ahí. Es un pueblo normal y corriente, solo que es el mío. Ya está», asegura el compositor, que actualmente está viviendo de la música y que no tiene en mente trasladarse a la capital. «Para el trabajo que tengo que hacer ahora, hacer canciones, grabarlas, sacarlas... no necesito irme. Me podría ir a Madrid a conseguir lo que ya he conseguido desde aquí, pero he tenido la suerte de haber podido hacerlo, además, mis músicos están aquí», señala el artista, a quien le cuesta definirse como tal.

CANCIONES «Mis letras tampoco son tan complejas, pero sí tienen ese factor sorpresa»

Conocedor de su logro, prefiere no hablar de éxito. «El éxito, como se suele entender, no lo tengo. Gente, números, famoseo, mamoneos... aunque tampoco me interesa ese tipo de mamoneos. Yo, de momento, a hacer lo mío, que son las canciones». Además, aporta su propia visión sobre el panorama musical: «La gente, con la música, tiene la concepción de que o lo petas o te mueres de hambre, pero hay muchísima gente trabajando en la música que no lo peta, pero ¡tiene un trabajo! y se dedica a lo que le gusta.

CONCIERTOS «La programación de las salas de Murcia no me gusta mucho, no hay una apuesta musical valiente»

«La programación musical de las salas de Murcia no me gusta mucho, la verdad. Tengo la sensación de que, en general, hacen conciertos más bien para asegurarse que vaya gente, más que realizar una apuesta musical concreta. Hay excepciones, pero, en general, no hay una apuesta musical valiente. Que también lo entiendo, al final hay empresas detrás que tienen que ganar dinero», cuenta el cantautor, que se sorprendió al ver «a Wilco, que es mi grupo favorito, de repente en la Plaza de Toros». Con varios conciertos para los próximos meses, como el 20 de junio en Sound Isidro, en Madrid; el 5 de julio en el festival Vida de Vilanova i la Geltru (Barcelona); y el 5 de septiembre en el festival Ebrovisión de Miranda de Ebro (Burgos), tras el lanzamiento de su nuevo álbum, su próximo concierto en la Región será, seguro, sorprendente. El viernes 23 de mayo estará en el Museo Reina Sofía de Madrid en el maratón de conciertos de Radio 3 con motivo del Día Internacional de los Museos, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y el patrocinio de Estrella Damm.