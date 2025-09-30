Iván Ferreiro, Coti y La Cabra Mecánica lideran el cartel de la nueva edición de Epicentro Mula

LA VERDAD Murcia Martes, 30 de septiembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

La tercera edición de Epicentro Mula, festival anual de música, poesía y artes plásticas que se celebra los próximos 17 y 18 de octubre en el municipio de Mula, presentó este martes un cartel de conciertos de mucho peso durante la fiesta de presentación de la programación del festival que tuvo lugar en la Sala de Catas de Estrella de Levante.

En ese cartel destacan los nombres de Iván Ferreiro, Coti y La Cabra Mecánica, además de artistas como el dúo murciano Rata, Bejo, o el espacio reservado para el Ciclo de Jóvenes Creadores. Todos los conciertos son gratuitos y se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento, salvo las primeras actuaciones del viernes, que tendrán lugar en el patio del Convento de San Francisco.

Los horarios de viernes y sábado abarcan desde las 17 horas hasta más allá de las cuatro de la madrugada, también con DJs como Dn Fluor, Alt Brian, DJ Pachucho y DJ Patilla.