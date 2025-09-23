Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario La legendaria banda británica ofrecerá en el festival, que se celebrará del 3 al 5 de julio, un repertorio centrado en sus clásicos más emblemáticos de los 80

Concierto de Iron Maiden en Londres, el pasado 28 de junio, durante la aparición de Eddie, su icónica mascota.

Iván Rosique Martes, 23 de septiembre 2025, 11:06 | Actualizado 11:43h.

La quinta edición del Rock Imperium de Cartagena hará realidad uno de los mayores anhelos expresados por el público del festival desde que echó a andar. Iron Maiden será el gran protagonista de un cartel que promete ser «histórico», según la organización, y «el más ambicioso hasta la fecha». El paso de la legendaria banda británica por la ciudad portuaria será además una de las últimas oportunidades de verla en directo en el futuro próximo, puesto que no volverá a subirse a los escenarios hasta 2028, como mínimo, según anunció recientemente.

Iron Maiden visitará Cartagena como parte de su gira 'Run for your Lives', una celebración de su medio siglo de carrera que repasará sus clásicos más emblemáticos, desde su disco de debut hasta la etapa 'Fear of the Dark', de 1992. Además de recuperar canciones que llevaban décadas sin incluir en el repertorio, como 'Killers', 'The Clairvoyant' o la épica 'Rime of the Ancient Mariner', el espectáculo supone una profunda renovación de la producción escénica de Iron Maiden, con un escenario inmersivo y nuevos efectos pirotécnicos.

Ampliar La presentación, este martes, del Rock Imperium. Antonio Gil / AGM

La gira de aniversario 'Run for your Lives' arrancó el pasado mes de mayo y consiguió agotar entradas en prácticamente todas sus fechas, con más de un millón de entradas vendidas en total. En España, Iron Maiden logró a reunir a más de 50.000 personas en una fecha única celebrada, el pasado 5 de julio, en el estadio Metropolitano de Madrid. Una semana antes, Iron Maiden logró batir su récord histórico de asistentes en Londres, con un concierto masivo que registró 70.000 asistentes. Buenas perspectivas de negocio, por lo tanto, para la ciudad de Cartagena y también para un festival que promete superar el aforo de su edición de 2023, cuando acogió en exclusiva la última actuación de KISS en España.

Sabaton y Trivium también actuarán en Cartagena

Además de anunciar la presencia de Iron Maiden como cabeza de cartel, la organización del Rock Imperium avanzó este martes otros nombres destacados como Sabaton y Trivium, que debutarán en el festival cartagenero.

La cita acogerá también el regreso a los escenarios de The Gathering con Anneke Van Giersbergen, una fecha exclusiva de Queensrÿche y a la banda italiana de metal gótico Lacuna Coil.

Crimson Glory, Dogma, Triskel y la formación femenina japonesa Hagane completan esta primera remesa de anuncios, a los que se irán sumando nuevos nombres en los próximos meses.

Los abonos para la quinta edición del Rock Imperium se pondrán a la venta este miércoles a las 12.00 horas a un precio de lanzamiento desde 195€ más gastos de gestión. La venta se realizará en tres tramos, primero de 2.000 entradas, segundo de 8.000 entradas y un tercer y último tramo al precio final para el resto hasta completar aforo. Dependiendo del ritmo de venta de los abonos, la organización no asegura que vaya a haber disponibilidad de entradas de día en esta edición del festival.