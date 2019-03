Carlos Goñi: «Ideologizar con el agua me parece una cosa muy fea» Carlos Goñi. / CHEMA RODRÍGUEZ «Siempre he pensado que el agua es de todos», señala el cantante, que actua este sábado en el concierto de los 40 años del Trasvase Tajo-Segura JAM ALBARRACÍN MURCIA Sábado, 30 marzo 2019, 00:47

Veinte años no son nada, dice el tango; pero 40, además del doble, son los que se cumplen -y justamente se celebran en Murcia- del Trasvase Tajo-Segura. Los mismos, y no es casual, que su coetánea la Constitución. Así, de entre las diversas actividades conmemorativas destaca la musical, que tendrá lugar mañana sábado en el Auditorio Fofó de la capital murciana y en la que, con acceso libre y conducida por el cómico Ismael Galián, actuarán el DJ F5, el grupo de versiones de clásicos del rock El Camarote de los Hermanos Marx, el cantautor flamenco David Andreu 'El Morao' («de chico por lo visto cuando me emocionaba cantando me ponía morado, de ahí el apodo») y la que sin duda es la principal atracción de la velada: el concierto de Revólver. Con su cuarto 'Básico' recién grabado -que no aún publicado-, la banda valenciana liderada por el madrileño de nacimiento Carlos Goñi es un seguro de buen rock. Al habla.

-Una carrera extensa y apreciada como la suya -casi 30 años, casi 20 álbumes- y un repertorio ganador. ¿Es ahora todo más sencillo?

-[Ríe]. Claro, lo que pasa es que el repertorio, tú cuando lo escribes, no sabes que es ganador. Yo escribo lo mejor que sé y puede que lo convierta en ganador el público, que es el único que tiene potestad para decidir qué canción se guarda en el bolsillo y cuál no. Es algo que escapa a tu jurisdicción, digamos. En realidad yo nunca he sabido escribir hits, ahora bien, cuando hago un concierto me va la vida en ello, esto siempre ha sido así. La pasión la sigo manteniendo intacta, pero en todo lo que hago en la vida.

-Grabó un cuarto 'Básico' en Madrid, en enero, y por sorpresa. ¿Cómo lo recibió el público cuando se le avisó de aquello a lo que estaba asistiendo?

-Lo hice por un doble motivo: romanticismo y respeto. Lo fácil hubiera sido anunciarlo uno o dos meses antes y en uno o dos días vender todas las entradas. Pero preferí hacerlo así y decir: señores, les hemos engañado, este no es el último concierto de la gira de conmemoración de 'Básico 1' sino el concierto de grabación del 'Básico 4'. KO. Es un regalo bonito si te gusta una banda.

-Y el respeto. ¿A qué se refiere?

- No me apetecía utilizar a la prensa, a los medios de comunicación, a modo de altavoz. Por una cuestión de respeto. Prefiero que cuando salga el disco digáis lo que tengáis que decir, pero no utilizaros.

Agua bendita

-Viene a tocar a Murcia esta vez en una fiesta por los 40 años del acueducto Tajo-Segura, que tanto bien ha hecho a las huertas de Murcia y Valencia. ¿Está al tanto de estos asuntos? Hay quien lo defiende como vital, mientras hay quien aboga por su supresión. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-Yo he vivido en Alicante hasta los 18 años y los fines de semana me movía por Murcia, porque tenía un millón de amigos ahí y porque había más conciertos. Todo lo que tiene que ver con el agua me jode muchísimo que se politice. Técnicamente no estoy al tanto de lo que me estás diciendo, pero cualquier cosa que tenga que ver con el agua me parece fatal que se toque si hace bien. Siempre he pensado que el agua es de todos, si eso ha hecho que Murcia tenga la mejor huerta de este país, como la tiene, pues chico, yo no lo tocaría. Nada me parece más absurdo que apropiarse del agua de un río que pasa por la puerta de tu casa durante cero coma segundos.

-Supongo que, como en casi todo, la clave está en la sensatez de una buena gestión.

-Claro, y más en un país como este, que debiéramos cuidarla como si fuese oro. Sin embargo la gestión del agua ha sido un desastre desde siempre, con sistemas de regadío deficientes y muchas cosas por mejorar. Pero ideologizar con el agua me parece una cosa muy fea.

-Tengo entendido que últimamente escucha bastante jazz y en concreto al fenómeno Thelonious Monk. ¿Se ve haciendo un disco de jazz?

-Ni de coña. Tendría que nacer otra vez para aprender la mitad de la mitad de lo suficiente como para acabar haciéndolo mal [risas]. No, al final yo llego hasta donde llego. Sí que es cierto que en el iPhone puedo llevar 30 discos de Bill Evans fácilmente y lo que hago es disfrutarlo y aprender lo que puedo, pero yo intento hacer bien lo que sé hacer. Si tuviese que hacer un disco que tuviese tintes o connotaciones de jazz, lo que haría es rodearme de un montón de músicos que supiesen esos códigos. Ya bastante hice con aprenderme ciertos códigos de la música magrebí cuando hice 'Argán'.

-Un disco no suficientemente valorado, en mi opinión.

-Si tuviese que ser sincero conmigo mismo y pensar cuál ha sido mi aportación a la música como tal, creo que es 'Argán'. Lo demás, quieras o no, ya estaba hecho. Mejor o peor, pero ya estaba hecho. Y se sigue haciendo. Pero 'Argán' no, 'Argán' es una patada a una puerta que no se había abierto más allá de cosas esporádicas. Es una puerta que abrí y sigue abierta. Estamos hablando de mezclar el rock con la música del Magreb, no el flamenco con la música árabe, ni el pop... No, no, no, el rock como tal. Y eso me llevó muchos años de estudio, de trabajo y me enorgullece haberlo hecho.

-Quién le hubiera dicho, en sus inicios, que sus discos en acústico tendrían tanto peso.

-En España los acústicos están algo denostados, se hacen por reducir gastos. Yo no diferencio entre discos en acústico y en eléctrico.