Lowe Ensemble

Grupos internacionales como Lowe Ensemble forman parte de la nueva edición de ECOS

El Festival Internacional de Música Antigua de Sierra Espuña contará con actuaciones durante tres fines de semana de noviembre

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:19

La novena edición del festival de música antigua Ecos de Sierra Espuña contará con artistas procedentes de España, Reino Unido, Armenia, Países Bajos e Italia y tendrá lugar durante tres fines de semana, entre el 7 y el 22 de noviembre, en escenarios de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana.

Ecos se inaugura el viernes 7 de noviembre en Totana, en el Santuario de Santa Eulalia, con Anacronía (Barcelona y Murcia). Al día siguiente, el Refectorio del Convento de San Francisco de Mula recibe a [H]Éros Ensemble (Valencia y Países Bajos). El segundo fin de semana del festival, el 14 de noviembre, estará protagonizado por la actuación de Cantoría (Barcelona y Murcia) en la Iglesia de San Lázaro de Alhama de Murcia; y el sábado 15, en la Parroquia de Santiago Apóstol de Pliego, actuará Coloquio6 (Madrid y Países Bajos).

El festival que dirige Jorge Losana concluye con la actuación de Lowe Ensemble (Madrid y Reino Unido) en la Iglesia de Santa María la Real de Aledo, el 21 de noviembre; e Intesa Duo (Armenia y Reino Unido), en la Iglesia de Santa María la Real de Aledo, el 22.

Además, entre el 6 y el 9 de noviembre, se celebrarán los ECOS LAB, el laboratorio creativo del festival. Como novedad, cada concierto contará con un espacio gastronómico una hora antes y después de cada concierto. Las entradas saldrán a la venta próximamente.

