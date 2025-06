Emin Kiourktchian Tedtoeva: «Mi madre es la mejor pianista que conozco»

El curso artístico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia finaliza con un interesante programa musical de compositores rusos. Una de las obras ... que se escuchará es el célebre Concierto para piano y orquesta número 1, en si bemol menor, opus 23, de Piotr Ilyich Chaikovski, (1840-1893), escrito en tres movimientos y estrenado en Boston el 25 de octubre de 1875. El pianista Emin Kiourktchian Tedtoeva (Córdoba, 2004) nos ofrece su opinión sobre una obra que conoce muy bien.

-¿Por qué se programa tanto este concierto?

-Todo pianista serio y con intención de desarrollar una carrera internacional debe tener obligatoriamente el Concierto de piano numero 1 de Chaikovski en su repertorio. La música es espectacular y monumental desde la introducción orquestal de las trompas con esos acordes tan famosos. A pesar de que en un primer momento no tuvo buena crítica e incluso el mismo Anton Rubinstein dijo que era intocable, con el tiempo se consolidó como uno de los mejores conciertos de piano.

-¿Cómo podemos entender la música de Chaikovski?

El concierto Viernes 20 de junio a las 20h. Obras de Shostakovich y Chaikovski

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia Emin Kiourktchian Tedtoeva (piano), Manuel Hernández Silva (dirección)

-La clave del concierto está en su mensaje, ya que el compositor tuvo una vida muy complicada y de constante lucha. Él sufría por muchos motivos y esto se traduce en una música que nos habla del bien y del mal. Por eso el comienzo es tan heroico y grandioso y siguen otros pasajes tan íntimos como violentos que reflejan muy bien aspectos esenciales de su vida. Para entender bien la música de un compositor hay que conocer su vida, ya que los genios también fueron personas que pasaron por malos momentos.

-Emin nace en una familia de músicos donde Zarik, su padre, es uno de los contrabajos de la orquesta y, Larisa, su madre, una excelente pianista. A pesar de ello, el no se vio en la tesitura de elegir entre dos instrumentos.

-Siempre tuve muy claro que quería ser pianista, aunque inicialmente probé con el violonchelo, sin que la cosa funcionase. Mi primera profesora fue mi madre y recuerdo como me costaba todo al principio, aunque con constancia y esfuerzo logré dedicarme a lo que realmente quería hacer.

-¿Hasta qué punto Larisa juega un papel determinante en su formación académica?

-He sido muy afortunado de haber conocido a grandes pianistas de la talla de Evgeny Kissin, Elisabeth Leonskajia o Eldar Nebolsin, entre otros de los que he recibido clases. Desde hace cuatro años, estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con la profesora Milana Chernyavska, en un entrono maravilloso y musical con personas muy agradables. Sin duda, la persona que más me marcó en mi formación académica fue mi madre. Larisa Tedtoeva es la mejor pianista que conozco y si no hubiese sido por ella, probablemente estaría haciendo otra cosa.

-Del amplio repertorio que ha puesto usted en escena, ¿Dónde ha vivido los momentos más importantes como solista?

-En este instante, recuerdo mi actuación como solista en abril de 2019 en el Auditorio «Victor Villegas» de Murcia, donde interpreté el maravilloso Concierto para piano número 3 de Beethoven junto a la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia bajo la batuta del maestro Hernández Silva. El auditorio de Murcia tiene una sala espectacular con un acústica impecable y un público muy amable. El 3 de octubre de ese mismo año, con motivo del Día de la Unificación de Alemania, volví a interpretar esta obra en la catedral de Berlín junto a la orquesta New Philarmonie Hamburg. Además, hace dos meses toqué mi primer recital en Armenia, donde me recibieron con mucho cariño e interés, lo que ha sido para mí una experiencia muy gratificante.

-¿Cómo va a presentar el concierto?

-Desde el gran tema de la introducción hay que interpretar esta obra con la propuesta personal de hacerla interesante a través de la búsqueda de nuevas ideas. Por otro lado estamos hablando de un concierto inmejorable, donde Chaikovski dejó muy claro lo que quería y esto no se puede cambiar. Por tanto hay que dar un toque de interpretación personal a una composición donde el maestro transmite lo que quiere.

-La música de Chaikovski es perfectamente reconocible por su melodías y en este concierto de piano destacan las que se basan en canciones ucranianas y las que evocan el mundo de La bella durmiente. ¿Cómo son estas melodías para el piano y la orquesta?

-Chaikovski es uno de los compositores más grandes en el sentido de la melodía, tanto o igual que otros músicos como Beethoven. Si Schubert es el máximo representante del canto y de la expresión de la melodía, Chaikovski no andaba lejos de este nivel. Las melodías de sus sinfonías y conciertos son tan amplias, hermosas y dramáticas que se te quedan en el alma y en cualquier momento del día reaparecen para que las cantes mentalmente. Es recomendable escuchar las canciones ucranianas con el texto que las acompaña para luego tocarlas con la máxima libertad y expresión posible, y darles su carácter natural.

-¿Qué planes de futuro siguen a este concierto?

-Lo primero es tocar bien esta obra en Murcia y luego descansar un poco en casa. Necesito estar con la familia tras unas semanas intensas de concursos y viajes. Mi intención es la de ampliar repertorio, estudiar mucho y disfrutar de la vida centrándome en la música, que es lo que más me gusta. Mi profesión es un aprendizaje infinito y un ejemplo de ello lo he vivido hace poco en Valencia durante el Concurso Iturbi. Estaba en la sala de ensayo estudiando el Concierto número cinco de Beethoven cuando apareció por allí el maestro Joaquín Achúcarro dispuesto a ensayar sus 92 años. Me emocionó mucho ver al célebre pianista estudiando y amando la música de esa manera.