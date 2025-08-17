La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Música inesperada

Dúos con elixir (IV): «Mes long cheveux descendent» de Pelléas y Melisande

Carlos Escobar

Carlos Escobar

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:13

A principios del siglo XX irrumpió en el género operístico el modernista Claude Debussy (1862-1918) con la presentación en París en 1902 de Pelléas ... y Melisande adaptando discretamente el texto del belga Maurice Maeterlinck, dramaturgo nacido en el mismo año que él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  7. 7 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  8. 8 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías
  9. 9

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  10. 10 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dúos con elixir (IV): «Mes long cheveux descendent» de Pelléas y Melisande

Dúos con elixir (IV): «Mes long cheveux descendent» de Pelléas y Melisande