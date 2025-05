Daisy Dee y Chimo Bayo partirán el 'bakalao' en Alcantarilla

LA VERDAD Murcia Miércoles, 21 de mayo 2025, 00:23 Comenta Compartir

El festival Molan los 90 llega a Alcantarilla con un evento XXL que promete subir el volumen y la energía de la localidad este viernes 23 de mayo con los sonidos que definieron a toda una generación. Molan los 90 XXL será el punto de encuentro para los amantes de la música noventera, con un 'line-up' de lujo y una fiesta que hará revivir los mejores momentos de aquella época dorada.

Con la incorporación de artistas icónicos, Molan los 90 XXL se presenta como una de las ediciones más grandes y espectaculares de la gira Planetary Tour 2025. La ciudad de Alcantarilla se vestirá de fiesta para recibir a un elenco de estrellas que marcaron el rumbo musical de los 90 y siguen siendo referentes hoy en día. El cartel está encabezado por Daisy Dee, vocalista de Technotronic, el grupo belga que revolucionó las pistas de baile con el himno internacional 'Pump Up the Jam' y éxitos como 'Get Up (Before the Night Is Over)'. Con su presencia escénica y voz potente, Daisy Dee es una de las figuras más representativas del eurodance.

El cartel lo engorda Chimo Bayo, icono indiscutible de la ruta del 'bakalao', que llega con sus míticos 'Así me gusta a mí' o 'La Tía Enriqueta', auténticos himnos que marcaron una era en la música electrónica española. También Paco Pil, pionero de la música dance y presentador televisivo, que hizo historia con su inolvidable 'Viva la Fiesta', un tema que sigue haciendo saltar a generaciones enteras.

El dúo formado por Marian Dacal y Eva Martí aportará el alma del vocal trance español con canciones como 'Flying Free' o 'Fly of the wings of love', que ocuparon los primeros puestos de las listas en la década de los 90.

Sensity World, creadores de uno de los mayores himnos dance en español, 'Get It Up', pondrán al público a vibrar con su inconfundible sonido eurodance. Just Luis, con su éxito internacional 'American Pie', recordará el lado más melódico del dance noventero. Viceversa, conocidos por su romántico éxito 'Ella (tu piel morena)', traerán el toque pop más coreado de la noche. Y Brisa Play, una de las nuevas figuras del remember nacional, aportará frescura con un repertorio que respeta el espíritu original de los 90 pero con la energía del presente.

La noche será conducida por el carismático Jorge Plané, que será el encargado de animar y conectar con el público en esta gran cita nostálgica. La entrada es gratuita, lo que convierte esta cita en una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de primer nivel en el corazón de las Fiestas Patronales de Alcantarilla. Un evento pensado para todas las edades, donde el recuerdo, la emoción y la música prometen una experiencia inolvidable.