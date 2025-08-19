La curiosa conexión entre Taylor Swift y la banda murciana Viva Suecia: «Me parece muy loco»

María Ramírez Martes, 19 de agosto 2025, 18:03 Comenta Compartir

Cerca de 6.250 kilómetros separan el lugar de nacimiento de Taylor Swift y el de la banda murciana Viva Suecia. No comparten el mismo idioma ni tampoco se siguen en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se ha fraguado entre ellos una conexión muy curiosa y que roza casi lo inimaginable. Esta unión tiene su origen en el nuevo disco de la cantante estadounidense, titulado 'The Life of a Showgirl' y que verá la luz en otoño.

La estrella del pop reveló su nuevo álbum en el 'podcast' de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Tras numerosas pistas desde el último concierto de The Eras Tour, la artista desveló finalmente en esta entrevista que el lanzamiento será el 3 de octubre y que incluirá 12 canciones. No obstante, la preventa ya está abierta para adquirir el disco en formatos físicos: vinilo, CD y casete.

Una conexión casi inexplicable

La venta de este álbum ha sido el inesperado nexo entre la cantante estadounidense y el grupo murciano. «Miles de fans de Taylor Swift han comprado 'merchandising' de Viva Suecia sin saberlo», ha explicado en su perfil de Instagram Cristina Fuertes, muy conocida por sus ilustraciones y sus vídeos comentando música. El motivo es que Universal Music había preparado en su web un descuento de diez euros para cuentas nuevas que hicieran un pedido superior a 20 euros. Sin embargo, el disco costaba 19,99 euros, un céntimo por debajo del mínimo para utilizar la oferta.

Los interesados buscaron en la web algún artículo de poco importe que les permitiera alzar la cuenta y pasar el mínimo requerido. «Justamente había una pulsera de Viva Suecia que costaba un euro, así que han estado comprándola junto al disco para poder aprovechar el descuento», detalla Cristina. La demanda ha sido tan elevada que la pulsera se ha agotado. «Taylor Swift acaba de convertir a medio 'fandom' en fans honoríficos de Viva Suecia y espero que a partir de ahora escuchen a la banda que es una de las más increíbles y más guays que tenemos en el panorama nacional», concluye.

Viva Suecia no ha tardado en pronunciarse en esta publicación: «Gracias por explicarlo, porque no teníamos manera de entenderlo». Otros usuarios también reaccionaron asombrados: «Me parece muy loco. Y más con lo que le gustan las pulseras a las fans de Taylor». Y es que, los seguidores de la artista crean las llamadas pulseras de la amistad para intercambiarlas con otros fans en los conciertos. Sin duda, un cruce inesperado y muy curioso que podría traducirse en nuevos oyentes para la banda murciana.