Consulta todos los conciertos de este viernes en el Warm Up de Murcia y sus horarios Carolina Durante, Niña Polaca, Zahara, Mando Diao y Mikel Izal, entre los platos fuertes de la primera jornada del festival

Alberto Frutos Viernes, 2 de mayo 2025, 07:15

El festival Warm Up arranca este viernes en el recinto de La Fica con una jornada con diversas propuestas musicales que arrancará a las 17.45 horas y se alargará hasta las 6.00 de la mañana del sábado.

El canto generacional de Carolina Durante

Si decidiéramos llevarle la contraria a los calendarios desde la anticipación y empezásemos a realizar listas con los mejores discos españoles publicados en 2025, a nadie se le escapa que 'Elige tu propia aventura', el tercer álbum de Carolina Durante, ocuparía el primer puesto en la inmensa mayoría de ellas. Y con razón. Las maneras que apuntaban su debut homónimo y las fabulosas certezas que dejaba su secuela, 'Cuatro chavales', se han transformado en asalto al infinito con un enorme disco en el que no sobra ni falta nada. Trece canciones que constituyen un memorable canto generacional.

Hoy, a las 1.20 horas Escenario ElPozo King Upp

Niña Polaca cumplen la promesa del regreso

Tienen una cuenta pendiente con el Warm Up. Y lo saben. Y actuarán en consecuencia, no os quepa ninguna duda al respecto. Aunque parezca imposible, habrá más sudor y ganas, más voces rotas y estribillos apabullantes, más nervio y músculo, más corazón abierto y venas incendiadas, más aquí, más ahora, más recuerdo y más revuelta. Niña Polaca se quedó sin poder tocar en el recinto de La Fica en aquel 2023 donde la tormenta se llevó tanta música en directo y dejó tantas ilusiones empapadas, pero, además de regalar un precioso acústico en el parking del Carrefour de Infante, la banda madrileña-alicantina prometió regresar. Pues bien, ha llegado la hora. La revancha apunta a tramo glorioso en esta edición del Warm Up. Y hay motivos y grandes canciones de sobra para creer en ello.

Hoy, a las 20.20 horas Escenario Elpozo King Upp

Zahara vuelve a mutar y reinar con 'Lenta ternura'

¿Cómo se vuelve al mundo después de haber protagonizado una experiencia tan brutal, honesta, dolorosa, sanadora, aclamada e influyente como 'Puta'? Combinando la experiencia de lo vivido con el tímido reflejo de un pasado acústico. Mezclando un ayer susurrado con un presente que sabe a aurora sin límite ni cadenas. Escribiendo sobre los temas que acompañaron siempre, pero jamás reventaron tanto como lo hacen al compás del ahora. Zahara ha sobrevivido al fenómeno que supuso su citado y ya penúltimo álbum de estudio gracias a las canciones que conviven en 'Lenta ternura', el nuevo y consistente trabajo que estrenará en directo en la Región desde un festival que conoce muy bien. ¿Qué versión de la artista jienense veremos? Imposible saberlo. Y mejor así.

Hoy, a las 22.50 horas Escenario Elpozo King Upp

Rufus T. Firefly y la luminosidad del milagro

Cuentan con la admiración de sus compañeros y compañeras de oficio, con el cariño del público y con el respeto de quienes deciden lanzarse a la jungla de la industria musical con las ideas claras y la libertad atada al pecho. Hacen las cosas a su manera, dirigiendo todos y cada uno de sus esfuerzos a La Canción y a su detonación y reescritura definitiva sobre las tablas. Han firmado ya, como mínimo, tres obras sobresalientes: 'Magnolia', 'Loto' y 'El largo mañana'. Y acaban de publicar 'Todas las cosas buenas', uno de esos discos que apuntan a clásico atemporal, a joya de culto, a lugar al que volver una y otra vez para seguir descubriendo detalles, hallazgos, misterios y resoluciones. Se llaman Rufus T. Firefly. Y son una banda imprescindible.

Hoy, a las 18.10 horas Escenario Elpozo King Upp

El rugido agitado y penetrante de Mando Diao vuelve a Murcia

Sí, quedan lejos los tiempos de 'Bring'Em In', 'Hurricane Bar' y 'Ode to Ochrasy', la trilogía dorada que firmaron entre 2002 y 2006, pero Mando Diao siguen ofreciendo tanto discos estimulantes como directos de una fuerza atronadora. Si escogen el camino de los grandes éxitos, aquí tendremos uno de los conciertos del festival.

Hoy, a las 19.15 horas Escenario Estrella de Levante

Un recibimiento frenético en La Fica gracias a Sistema Nervioso

Tras ganar el pasado martes la primera edición de la iniciativa 'Región de Murcia Suena', Sistema Nervioso, la banda liderada por el cartagenero Guille Solano, tendrá el enorme reto de abrir los conciertos de la primera jornada del Warm Up en La Fica. Para ello, el grupo presentará un fantástico repertorio con un directo que no deja de crecer.

Hoy, a las 17.45 horas Escenario Enae

Trashi juegan en casa con el fantástico 'Me acuerdo de todo'

El arranque punk en mitad de unos raíles forjados con pop urgente y un autotune utilizado con orgullo y, todavía mejor, sentido. La propuesta de la formación murciana Trashi, tanto en el estudio como en el empuje de un directo ejecutado siempre a toda velocidad, vibra con la tensión exacta para abrasar, reflejar y condensar los diversos sentimientos que marcan el paso al mundo adulto.

Hoy, a las 23.10 horas Escenario Enae

Mikel Izal sigue afianzando a lo grande su trayectoria solista

Incluso quienes nunca terminamos de conectar con la obra de la banda que le lanzó al estrellato, Izal, hemos encontrado en el primer trabajo en solitario de Mikel, su líder, a un artista cuya nueva forma desprende autenticidad, inspiración y sensibilidad. Un debut donde, por encima de la grandilocuencia, brilla el detalle, el equilibrio y la melodía.

Hoy, a las 00.00 horas Escenario Estrella de Levante

Bailes de madrugada y máscaras con Claptone

Que la impactante estética de Claptone, el dúo alemán de DJs y productores formado por Malente y Daniel Brems, no nos despiste a la hora de destacar lo que realmente les convierte en una de las propuestas más atractivas de esta edición del Warm Up, es decir, su destreza para trazar mapas nocturnos donde reinan el house y el tech house.

Hoy, a las 00.00 horas Escenario Estrella de Levante

Varry Brava, una apuesta segura para dejarse los pies y la garganta

Si tienes que cerrar un escenario a altas horas de la madrugada, Varry Brava vendría a ser una especie de Equipo A. Los planes, con ellos, siempre salen bien. Vienen, como siempre, con ganas de jugar y convertir cada minuto de su actuación en un monumento al gozo, pero es que, además, presentan uno de sus mejores discos: 'Sharirop'.

Hoy, a las 3.30 horas Escenario ElPozo King Upp

Ritmos urbanos y electrónica adictiva con el sello Pablopablo

Entre otras cosas, Pablopablo lanzó el pasado año 'Sidekick', gran tema junto a Guitarricadelafuente, y el no menos relevante 'Mi Culpa' a través del sello estadounidense Mom + Pop. Dos hitos más que sumar a una trayectoria que, de momento, solamente cuenta con un trabajo de estudio publicado, un debut homónimo que invita al entusiasmo.

Hoy, a las 19.35 horas Escenario ENAE

Un presente y futuro del pop español de nombre Julieta

El Warm Up se prepara para recibir con los brazos abiertos a Julieta, una de las artistas del pop catalán más completas de la Gen Z, como bien demuestra tanto su debut ('5AM') como los anticipos de un segundo disco que apunta a revolución. Ni una pizca de temblor a la hora de asegurar que estamos ante un talento que volverá al festival en los próximos años y que lo hará cada vez en un escenario más grande.

Hoy, a las 00.55 horas Escenario ENAE

Hora de rendirse a la propuesta de los londinenses Fat Dog

Hay discos que se alzan frente a la multitud con una actitud tan irreverente como seductora. Y 'Woof', el debut de los británicos Fat Dog, es uno de los ejemplos más convincentes que ha dejado el rock en los últimos años. Puede que en el cartel aparezcan en segunda línea, pero estamos ante un concierto que merece toda nuestra atención.

Hoy, a las 2.40 horas Escenario ENAE

Explosión de etiquetas y cóctel de géneros con Ralphie Choo

Como pudimos comprobar en la pasada edición de La Mar de Músicas, la propuesta de Ralphie Choo es un laberinto de estilos y géneros que se pierden, encuentran, buscan, asfixian, enamoran, implosionan, revuelcan, desafían y enamoran casi al mismo tiempo. A la misma vez. En todas partes. Inclasificable. Impactante. Recomendado.

Hoy, a las 21.25 horas Escenario ENAE

+ viernes Teo Lucadamo El alicantino Teo Lucadamo defenderá sobre las tablas del escenario ESC los temas que forman parte de su segundo trabajo discográfico: 'El dilema del rapero blanco'. 19.00 horas. Escenario ESC.

REM Djs Un año más, hay tradiciones que merece la pena mantener en el tiempo, el Warm Up y la sala REM de Murcia unen fuerzas con una sesión de las que crean afición. 19.45 horas. Escenario ESC.

Ultralágrima Marco Silvy-Leligois Jurado e Ignacio López Cavero (Margarita Quebrada, Marco, Henri) son Ultralágrima, propuesta de pop experimental que apunta a ser una de las sorpresas más impactantes de la primera jornada de esta edición del Warm Up. 20.45 horas. Escenario ESC.

Ruptura La artista murciana Alba Pérez, quien habita bajo el traje electrónico, melódico y misterioso de Ruptura, compartirá su breve e intenso repertorio. 21.30 horas. Escenario ESC.

Babymorocco Babymorocco, el proyecto artístico del cantante, productor y artista de performance británico Clayton Pettet, compartirá los temas de 'Amour', un último álbum centrado al cien por cien en la electrónica, la sexualidad, la provocación y el house. Puro sentido del espectáculo. 23.00 horas. Escenario ESC.

Roza Terenzi Si lo que buscas es aislarte de lo que te rodea, sumergirte en atmósferas fascinantes y fascinadas y cerrar los ojos al ritmo del mejor house, no te pierdas la propuesta de la célebre productora australiana Roza Terenzi. 01.30 horas. Escenario ESC.

Surf2glory Surf2Glory, dúo compuesto por Sanaz y Galleur, quienes también forman parte de los recomendables conjuntos berlineses Club Heart Broken y Venus Vessel, llegan al Warm Up con ganas de poner patas arriba La Fica. 23.45 horas. Escenario ESC.

Oro jondo Desde Lorca llega Oro Jondo, propuesta del artista multidisciplinar Juan Sánchez Porta en la que lo kitsch, lo barroco, lo religioso y lo surrealista se citan para explotar por todo lo alto. 03.00 horas. Escenario ESC

Surusinghe Nacida en Londres, pero residente en Australia, la productora Surusinghe dará alguna trepidante pista sobre su próximo EP en el cierre del viernes desde el escenario ESC. 04.30 horas. Escenario ESC.

Neoverbeneo Nando Costa y el incombustible Aarón Sáez se encargarán de firmar un fin de fiesta memorable en la primera jornada de la séptima edición del Warm Up montando un fiestón marca de la casa Neoverbeneo. Se recomienda llegar con fuerzas. 04.30 horas. Escenario ENAE.