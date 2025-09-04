Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal El establecimiento de Santa Catalina acogerá una feria 'heavy' para coleccionistas de discos y productos de 'merchandising'

Imagen de archivo de coleccionistas de discos en una feria.

Iván Rosique Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:34 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Los coleccionistas de discos interesados en engrosar su colección de rock duro, heavy metal y otros géneros endurecidos pueden marcar el 1 de noviembre en el calendario. Ese día, a partir de las 12 del mediodía, se celebrará la II Feria del Disco de Metal de Murcia en el local de Cervemur en Santa Catalina, con entrada gratuita.

Los melómanos ávidos de rarezas y grabaciones míticas podrán encontrar puestos de tiendas de toda España especializados en vinilos, cds, cassettes y artículos de merchandising, como camisetas o parches, de bandas de la escena.

Ampliar Cartel del evento.

La feria está organizada por la asociación murciana Hellions Heavy Metal Fan Club y dará continuidad a una primera cita celebrada en 2019 en la Sala Spectrum.

Las tiendas relacionadas con el mundo del rock que quieran participar en el evento pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico 'hellionshmfc@gmail.com'.