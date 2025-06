Brian D'Addario: «Cada vez hay más bandas jóvenes que le dan importancia a la melodía»

Mientras caminamos por la ciudad, buscamos las sombras de los edificios, nos sentamos en un banco cercano, resucitamos paso a paso, huella a huella, esquina ... a (y tras) esquina, raptamos el aroma del verano, tratamos de aislarnos de la ruidosa sinfonía del tráfico y quizá olvidamos, quizá recordamos, quizá optamos por el blanco para pintar los techos de la memoria, hay canciones revoloteando a nuestro alrededor. Armonías que se sostienen como lustrosas marionetas atadas a los hilos de la atemporalidad. Composiciones que, aterricen cuando aterricen, transmiten siempre la sensación de haber estado siempre ahí, con el corazón desnudo y las alas impolutas. Así son la aplastante mayoría de piezas que encontramos en la asombrosa discografía de The Lemon Twigs, banda estadounidense formada por los hermanos Brian y Michael D'Addario, dos jóvenes que atesoran en su universo musical las esencias de los grandes maestros de la melodía, pensad en cualquiera de ellos y acertaréis, y que aparecieron por sorpresa en 2016 para vestir a los amantes del pop dorado en adolescentes que encuentran y escuchan el amor por primera vez. Charlamos con Brian antes de que, precedidos por el genial Germán Salto, él y su hermano traigan su directo el próximo sábado –21.15 horas, 30 €– hasta el Auditorio Murcia Parque, en un concierto enmarcado en el ciclo Las Noches del Malecón.

–Para quienes amamos la melodía por encima de todo, su aparición en el panorama musical fue un auténtico regalo. ¿Sienten que representan una propuesta artística cada vez más difícil de encontrar?

–Hoy en día es algo raro, pero parece que cada vez hay más bandas jóvenes que le dan importancia a la melodía. Acabamos de tocar con Mod Lang, un grupo de Detroit, y son un ejemplo de ello.

–Llegan a Murcia para presentar su último disco, 'A dream is all we know', un álbum más luminoso y enérgico que su calmado predecesor ('Everything harmony'). ¿Suelen tener en cuenta lo que han hecho en el pasado cuando componen un nuevo trabajo?

–Totalmente. 'Everything harmony' estaba muy cargado de baladas, por lo que optamos por subir la energía. 'A dream is all we know' es un disco que tiene mucha producción y arreglos, así que en el siguiente vamos a buscar un sonido más desnudo. No nos gusta nada repetirnos.

–El disco es tan completo que es muy difícil quedarse con un solo tema. Sin embargo, le confieso que mi debilidad es 'How can I love her more?', una obra maestra de pop romántico que cautiva sin remedio. ¿Qué me puede contar sobre ella?

–Teníamos una idea sobre la manera en la que deseábamos que sonase antes de empezar. Fue difícil y necesitamos dos producciones completas para lograrlo. Queríamos que tuviera vida y que fuese algo sencilla, como 'Daydream believer' o 'Wouldn't it be nice'. Lo que ocurre es que es bastante difícil conseguir el sonido adecuado ya que solamente estamos nosotros dos en una habitación y no once músicos de estudio. Eso sí, toco un montón de violonchelos y trompetas, así que, al menos para mí, parece que hay una orquesta en el tema.

–En otra de las grandes canciones del disco, 'In the eyes of the girl', cuentan con la colaboración de Sean Ono Lennon. ¿Cómo fue la experiencia?

–Realmente genial. Sean tiene un gran estudio, excelentes ingenieros y un verdadero talento para los arreglos y la producción. Fue muy divertido trabajar con él. Nos gustaría volver a hacerlo algún día.

–'A dream is all we know' es su último álbum como banda, pero su publicación más reciente es 'Till the morning', su trabajo solista. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Tienen pensado seguir combinando sus carreras en solitario con el grupo?

–Sí. De hecho, tocamos algunas de las canciones de 'Till the morning' en giras anteriores. Todos esos temas se grabaron inicialmente como material de The Lemon Twigs, pero en su mayoría eran canciones que ambos estábamos de acuerdo en que funcionarían mejor juntas que en un disco con composiciones de ambos.

–¿Escuchan a otros artistas y bandas mientras crean o prefieren aislarse para no tener influencias demasiado activas?

–Siempre estamos escuchando música. ¡Es un placer constante! Nunca podría, ni querría, dejar de sentirme influenciado por ella.

–Tengo entendido que graban siempre en formato analógico. ¿Qué papel tiene esta decisión en el sonido que consiguen dar a su música?

–Para nosotros es esencial. Preferimos mucho más ese tipo de sonido y proceso. Ninguno de los dos somos muy expertos en ordenadores, así que no creo que nos pasemos nunca al formato digital. Creo que, en general, la gente prefiere el sonido analógico, se den cuenta o no.

Canciones grabadas

–Han publicado cinco discos en menos de una década. Teniendo en cuenta esas cifras, ¿están ya preparando un nuevo trabajo? ¿Alguna pista sobre él?

–Tenemos bastantes canciones grabadas. Probablemente necesitemos dos semanas o un mes más para terminarlo todo. Hay algunos temas que se parecen más a nuestro sonido en vivo, más guitarrero y menos producido, mientras que otros buscan un poco más la grandiosidad.

–No puedo resistirme a preguntarle sobre sus discos favoritos. ¿Cuáles serían los imprescindibles de su colección?

–'Headquarters' de The Monkees; 'Friends' y 'Pet Sounds' de The Beach Boys; 'Arthur' de The Kinks; 'Mr. Tambourine Man' de The Byrds; 'Odessey and Oracle' de The Zombies; y todos los discos de The Beatles.

–¿Prestan mucha atención a la música actual? ¿Encuentran nuevas bandas que crean que, dentro de unos años, serán recordadas como esos grupos que citan entre sus favoritos?

–No demasiado, pero hay propuestas que nos gustan mucho como Tchotchke, Uni Boys, Mod Lang, Brower, Josephine Network y Slugbug.