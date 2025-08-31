Arranca la venta de entradas sueltas del ciclo de conciertos y danza del Auditorio Víctor Villegas Las actuaciones de la Orquesta de Cámara de Viena, la Filarmónica de Montecarlo o la compañía LaMov copan el nuevo programa

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región (ICA) abre este lunes la venta de entradas sueltas para los distintos espectáculos que componen los ciclos de abono de conciertos y de danza del Auditorio regional Víctor Villegas para la temporada 2025-2026.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, explicó que «desde mediados de julio se han podido renovar o hacer nuevos abonos para los ciclos de la temporada 2025-2026 del Auditorio regional Víctor Villegas». En septiembre, según avanzó, comienza la venta de entradas sueltas para cada uno de los grandes conciertos, así como de los espectáculos de danza. «Sin duda, estamos ante una programación muy completa de las que hace afición», subrayó.

El ciclo Auditorio comienza el 30 de septiembre con 'La Tempestad', con Silvia Márquez como directora en el programa inédito en la Región con los 'Conciertos para 2, 3 y 4 claves' de Bach. El 10 de noviembre será el turno de los noruegos Trondheim Soloists y un repertorio de música escandinava.

Ya en 2026, el 28 de enero, será el turno de la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, con dirección del japonés Kazuki Yamada, que ofrecerá el 'Concierto para piano nº 5, Emperador' de Beethoven y la 'Escocesa' de Mendelssohn. El 17 de febrero el Auditorio recibe nuevamente al que está considerado el mejor pianista actual, Grigori Sokolov; el 10 de marzo los vieneses Concentus Musicus Wien con la integral de los 'Conciertos de Brandemburgo' de Bach; y el cierre será el 23 de mayo con la Orquesta de Cámara de Viena.

La programación de danza se refuerza esta temporada en el Auditorio al pasar de cuatro a siete espectáculos, además de contar en cinco con música de director. La temporada arrancará con 'Romance sonámbulo' de la Compañía de Antonio Najarro el 11 de octubre; el 27 de noviembre, el Ballet de Kiev ofrecerá con la Orquesta Sinfónica 'El lago de los cisnes'; el 8 de diciembre, el Ballet Clásico Internacional pondrá en escena 'La bella durmiente'; y el 14 de diciembre se ha programado el espectáculo 'El arte de danzar en el tiempo. 40 años en escena' del Ballet Español de Murcia, la Compañía de Carmen y Matilde Rubio.

Para 2026, está programado el 17 de enero la Gran Gala de Estrellas de la Danza; el 5 de febrero será el turno de la Compañía LaMov con la dirección artística de Víctor Jiménez y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que acompañará a la formación en el doble programa de Stravinski; y cierra el ciclo, el 13 de junio, el Ballet de Barcelona junto a la Sinfónica regional con 'Giselle'.

