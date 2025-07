Arde Bogotá: «Estos conciertos en Cartagena son un hito en nuestra carrera»

Es un lugar común, pero es verdad: el mar, cuando abre sus compuertas dispuesto a ser atravesado sobre las palmas de las manos de, por ... señalar el medio de transporte escogido para esta jornada, un catamarán, puede llegar a ser un espacio de paz y calma, de tranquilidad y desconexión, de respiro y silencio, de pausa e introspección. Es decir, todo lo contrario, pero absolutamente todo, a lo que les espera a Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader, vocalista, guitarrista, bajista y batería, respectivamente, de Arde Bogotá, a la vuelta de la esquina.

Viernes y sábado. Cuatro y cinco de julio. Cuesta del Batel. Cartagena. La suya. La que los vio nacer, crecer, jugar, marcharse y volver, volver, volver. También la que los vio empezar a crear. Las primeras letras. Las primeras cuerdas. Las primeras baquetas. Los primeros conciertos. Los primeros deseos. Los penúltimos sueños, porque siempre queda uno nuevo por cumplir en esta trayectoria musical que arrancó hace menos de una década y ha avanzado a la velocidad de un caballo salvaje como el que reina en la portada de 'Cowboys de la A3', disco con el que los pasos dados con su primer EP ('El tiempo y la actitud') y su debut en el largo con el ya icónico 'La noche' adquirieron el alcance, profundidad y distancia de salto inabarcable.

Parece que fue ayer cuando la banda cartagenera andaba presentando estos tres formidables trabajos en sociedad, pero lo cierto es que los calendarios pasan, las multitudes cumplen con su condición y naturaleza, es decir, se multiplican, y lo que era un futuro prometedor hace tiempo que se elevó a categoría de abrumadora realidad. Entre tanto, pasaron grandes festivales, prácticamente todos, recintos mastodónticos, lluvias de galardones, coronas correspondientes a los primeros puestos de ventas, mil y un carteles que rezaban entradas agotadas (y amén) y la consolidación de un repertorio y directo donde la fisura es un imposible y la brillantez una evidencia.

Y así llegamos hasta aquí, sobre las aguas de un puerto que nuestros protagonistas se conocen de memoria y que fue el lugar escogido el pasado martes para llevar a cabo la rueda de prensa con la que se inicia, ahora sí, una cuenta atrás imparable hasta los conciertos enmarcados dentro de la iniciativa Cartagena Suena donde el grupo, como gran cabeza de cartel de una programación que contará también con los directos de los grupos locales Adiós Noviembre, Luvre y Los Recortables, el conjunto granadino Las Dianas y las artistas murcianas Hoonine y Julia Cry, actuará frente a un total de casi cuarenta mil espectadores. Con la ausencia obligada por baja médica de Pepe, Antonio, Dani y Jota se encargaron de compartir sus sensaciones previas.

«Después de pasearnos por todos los rincones de España y cruzar el océano, la recepción que han tenido estos conciertos significa que no solamente había ganas por nuestra parte, sino de que aquí nos quieren mucho. Para nosotros es muy especial poder decir que van a venir a vernos nuestras abuelas», afirma el batería, quien recalca la evolución que ha tenido el conjunto desde sus comienzos: «Hay más responsabilidad. Te levantas todos los días teniendo en cuenta que estás en una situación que, aunque conlleve mucho trabajo, es privilegiada. Y lo agradeces. Es algo que pende constantemente sobre tu cabeza. Hay una cosa que me gusta mucho y es que, a la hora de meternos en el local para componer, la banda ya no intenta complacer. Estamos tratando de expandir nuestro sonido y ser un grupo más arriesgado».

Ampliar Jota, Antonio y Dani, tres de los cuatro componentes de Arde Bogotá, este martes, en Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Ante el pase de gol que supone la palabra 'componer', claro, las preguntas sobre un tercer disco se vuelven obligadas. Antonio al habla: «A nivel personal, siento más presión que antes. El proyecto tiene un tamaño mayor y es más complicado aislarse. El conflicto de si estás haciendo una canción porque te emociona o porque quieres que te emocione está en el aire todo el tiempo. Lo bueno es que somos cuatro y si el tema no es bueno ya vendrá Dani para decirte que es una mierda (risas). Eso provoca que solamente sobreviva aquello que nos emociona de verdad».

Abandonando el futuro, y regresando a ese (pasado) mañana tan cercano, la banda confirmó que habría más de una sorpresa en ambos espectáculos, pero no quiso desvelar más, aunque subrayaron que, quienes esperasen la aparición divina de Enrique Bunbury, con quien grabaron una versión alternativa de 'La salvación', pueden ir perdiendo la esperanza. Una rotundidad que solamente aparece de nuevo cuando hablan de Cartagena, fuente de inspiración, nostalgia y presente. «No sabría decir exactamente la forma en la que me empuja a crear, pero soy totalmente consciente de lo que me falta cuando me voy: el mar, las calles que me reconocen y ese suspiro de aliento que me da pasar por Cala Cortina antes de ir al polígono Cabezo Beaza a hacer canciones», comenta Sánchez mientras mira al azul infinito.

Una postal bañada por la brisa e incendiada por el sol frente a la que Antonio, tras subrayar que los conciertos de este fin de semana son «un hito en la carrera de Arde Bogotá y los estamos preparando siendo conscientes de ello», define el próximo objetivo de la formación: «Nos ha pasado lo imposible, que es montar una banda y poder vivir de ella, así que nuestro reto ahora es hacer una carrera. No queremos ser un grupo que tuvo dos discos que le gustaron mucho a la gente y ya, sino lograr una discografía que nos emocione y nos haga sentir orgullosos». El aire se agita. Los faros vigilan. Las gaviotas cantan. Antonio, Jota y Dani sonríen. Cartagena les espera.