El Museo Salzillo reúne 34 piezas sobre la figura bíblica de San José La muestra presenta esculturas y pinturas de los siglos XVII al XX procedentes de conventos de clausura y colecciones privadas

LA VERDAD Murcia Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:49 Comenta Compartir

Pocas figuras del arte cristiano han experimentado una transformación iconográfica tan profunda como San José. Silente en los Evangelios y durante siglos relegado a un papel secundario en la representación artística, su imagen evolucionó hasta convertirse en una de las más emotivas y reconocibles de la plástica barroca. Partiendo de esta evolución, el Museo Salzillo de Murcia presenta la muestra 'Sponsus et Pater: imágenes de San José', comisariada por los doctores Francisco José Alegría Ruiz y María Teresa Marín Torres, directores del Museo de la Catedral de Murcia y del Museo Salzillo, respectivamente.

La muestra reúne un conjunto de 34 piezas de pinturas y esculturas de los siglos XVII al XX procedentes de colecciones particulares y conventos de clausura, lo que convierte la exposición en una oportunidad única para contemplar piezas que rara vez abandonan su ámbito devocional. Varias de ellas revelan la madurez artística de la iconografía josefina y la ternura con la que este santo fue representado como custodio y guía espiritual de la Sagrada Familia.

Con 'Sponsus et Pater', el Museo Salzillo cierra la trilogía expositiva iniciada en 2023 y dedicada a la Navidad a través de sus tres protagonistas: el Niño Jesús en 'Puer Natus', la Virgen María en 'De Maria Virgine' y, ahora, San José. Este recorrido temático ha permitido ofrecer al público una lectura íntima, histórica y emocional del misterio navideño desde la creación artística.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero de 2026, es una invitación a redescubrir la figura del esposo de María y padre adoptivo de Jesús.