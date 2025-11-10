De 'La muerte en Venecia' a 'Las narices de Marcel Proust': todo lo que espera este viernes en Murcia en el Día de las Humanidades 2025 La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) organiza el 14 de diciembre una cita ineludible en el Real Casino de Murcia que une arte, ciencia y pensamiento en torno a la experiencia humana y los sentidos, con el concierto 'La música en el exilio' de Lorenzo Meseguer (violonchelo) y Mario Mora (piano) en el Salón del Baile como colofón

Obra que ilustra el cartel de esta edición inspirada en el arco del Real Casino.

El Real Casino de Murcia acoge el próximo viernes 14 de noviembre el Día de las Humanidades 2025, organizado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), una cita que une arte, ciencia y pensamiento en torno a la experiencia humana y los sentidos. Será una jornada cultural completa, con visitas guiadas, club de lectura, conferencias y mesas redondas que se celebrarán en el Salón de Actos de la institución ubicada en la histórica calle Trapería, según informa el otorrinolaringólogo y promotor cultural Carlos Escobar, presidente del Comité de Humanidades.

Hasta este miércoles a las 20 horas están abiertas las inscripciones en el correo electrónico humanidades@seorl.net y los socios del Real Casino tendrán descuento. La imagen corporativa de esta jornada especial es obra del pintor murciano Zacarías Cerezo, que ha cedido una acuarela con la cabeza femenina del arco de entrada del Real Casino, mientras que una acuarela de Fonsi Mateo Riera es el logotipo del Comité de Humanidades de la SEOR-CCC.

'La salud auditiva y los espacios de la Nueva Bauhaus Europea' será una de las mesas redondas con intervenciones de los arquitectos Mª José Peñalver, Juan Rodríguez Jiménez y Patricia Reus, y Maite Almela, del Servicio ORL del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

El ambicioso programa de la jornada incluye actividades, conferencias, exposiciones y conciertos de diversa temática en los que las capacidades emocionales y sensoriales del ser humano serán el foco de debate. La inauguración será este viernes, a las 11:30 horas, en la Sala Alta del Real Casino, donde se puede ver una exposición de pintura y fotografía, y a las 11:45 horas se ha organizado una visita guiada al Museo de las Claras, titulada 'Historias de Medicina', con Paco López Mengual y David Gómez Valero (violonchelo), una actividad con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

A las 13 horas está previsto la sesión del club de lectura, 'Infecciones víricas del pasado', a propósito de 'La muerte en Venecia', de Thomas Mann, en la Biblioteca Inglesa del Real Casino de Murcia, y con moderación de Consuelo Mengual (doctora en Literatura por la Universidad de Murcia) y Antonio Candeloro (profesor de Literatura UCAM, presidente de la Societá Dante Alighieri en Murcia).

A las 15:15 horas habrá en el Patio Pompeyano un taller de la audición, con un concierto de cámara; a las 15:45 horas se ha programado las comunicaciones orales de Humanidades y Medicina, con moderación de Carlos Escobar (Servicio de ORL, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia) y Gabriel Lauret (catedrático de Música de Cámara, Conservatorio Superior de Música de Murcia); a las 17 horas, un taller visual en la sala de exposiciones, y taller del gusto con degustación de panettone de chocolate de Andrés Mármol.

Pedro Martínez, Andrés Mármol y Paco López Mengual.

A las 17:30 horas, mesa redonda 'La salud auditiva y los espacios de la Nueva Bauhaus Europea', con Mª José Peñalver (arquitecta, exdecana del Coamu), Juan Rodríguez Jiménez (arquitecto, tesorero del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia), Patricia Reus (profesora de Proyectos Arquitectónicos, Escuela de Arquitectura de Cartagena) y Maite Almela (Servicio ORL, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia), moderados por el periodista de LA VERDAD Manuel Madrid; y a las 18:30 horas, conferencia de Isabel Lozano (Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, profesora asociada de la Universidad de Murcia), titulado '¿Qué buscan los pacientes en su médico?'.

A las 19:30 horas, la segunda mesa redonda, titulada 'Las narices de Marcel Proust', moderada por Humbert Massegur (Servicio ORL, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), con Vania Novoa (Servicio ORL, Hospital Gral. Universitario Morales Meseguer, Murcia), José Miguel Villacampa (Servicio ORL, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid), Candelas Álvarez (Servicio ORL, Hospital Rio Carrión, Palencia) y Lina Rosique (Servicio ORL, Hospital Gral. Universitario Morales Meseguer, Murcia) como ponentes. A las 20:30 horas, habrá un taller de olfato de vinos 'De nariz' con el enólogo (Nariz de Oro) Pedro Martínez, en la Sala Alta, con cata de tres vinos con tapa.

Y finalmente a las 21:30 horas, el concierto de clausura, 'La música en el exilio', proyecto ganador de la prestigiosa beca Leonardo 2024 de la fundación BBVA, tendrá lugar a las 21:30 horas, en el Salón de Baile, con el catedrático de violonchelo de origen murciano Lorenzo Meseguer (Conservatorio Superior de Música de Castilla y León) y Mario Mora (profesor de piano, Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, comunicador en Clásica FM Radio).

Lorenzo Meseguer, Gabriel Lauret y Carlos Escobar.

Las obras que pueden verse en la Sala Alta del Casino durante la jornada son de los artistas Salvador Escobar, Candelas Álvarez Nuño, Lina Rosique López, Margarita Bartolomé, Juan Miguel Sánchez Nieto, María Inés Camero, María Rosario Gómez González, Sía Marante Gómez y Leo Marante Gómez, Miguel Torralba Saura, Óscar Girón Vallejo, Vania Novoa, Ricardo López Rubio, Pablo Vera García y José Miguel Villacampa, además de las acuarelas de Zacarías Cerezo y Fonsi Mateo Riera.

Las comunicaciones orales que se expondrán durante la sesión son las siguientes:

• '¿Qué puede aportar la pintura con acuarelas a la práctica de la Otorrinolaringología?, por Margarita Bartolomé Benito, doctora en Medicina y Cirugía y otorrinolaringóloga. Madrid.

• Un mundo sonoro por descubrir, por Inmaculada Mengual Bernal. Abogada y periodista. Murcia.

• Kahu kiwi: el verdadero prestigio reside en el respeto profundo y buen trato al prójimo y a la naturaleza, por María Agustina Sevilla García. Otorrinolaringóloga. Murcia.

• La seda: Arte y Ciencia, por José Luis Cenis. Ex-profesor del IMIDA. Asesor del proyecto Aracne. Murcia.

• La música generada por Inteligencia Artificial como herramienta terapéutica en Atención Primaria: Una innovación en el cuidado humanizado del sentido del oído, por Alfonso Piñana López, José López González, Mª Concepción Alonso García, Pablo Díaz Cerezuela. Are2 Servicio Murciano de Salud. Cartagena.

• El sentido del oído, por Gabriel Lauret. Violinista y catedrático de música de cámara

• El mito de Dédalo e Ícaro, por Fulgencio Muñoz Romero. Cirujano plástico. Murcia.