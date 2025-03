De Moratalla a Viena en una marimba

Como buen hijo de su pueblo, a Miguel Álvarez Aniorte (Moratalla, 1999) le corre la percusión por las venas. Los tambores forman parte de la ... idiosincrasia de la localidad del Noroeste murciano hasta tal punto que la Tamborada de Moratalla fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unescco en 2018. Fueron la Banda de Música municipal y también las piezas que interpretaba la rondalla Trieta, creada para cantar unos villancicos en la iglesia de Santa María allá por 1990, lo que a Miguel le hizo enamorarse de la música cuando era solo un crío y no levantaba más de tres palmos del suelo. La revelación total llegó en un concierto en el Auditorio Víctor Villegas donde se interpretaba la novena sinfonía de Beethoven.

Ese crío, que empezó a tocar con 6 años y a despuntar en la banda de su pueblo con apenas 11, es hoy un veinteañero que estudia el Máster de Composición Clásica en Codarts (Róterdam, Países Bajos) y que en octubre de 2023 fue seleccionado en un exclusivo programa de mentorización dirigido David Moliner para la editorial vienesa Universal Edition en el que participaban 110 alumnos de todo el mundo. Las mejores perlas de cada casa en lo que a composición de música clásica se refiere, de las que solo podían quedarse ocho. «Parece un chiste -bromea Miguel Álvarez-. Un chino, un americano, un alemán, un español...». Ese español es de Moratalla, concretamente, y será uno de los españoles más jóvenes de la historia en estrenar una obra en el mítico Musikverein, sede del Concierto de Año Nuevo que se celebra todos los años en Viena, la capital mundial de la música clásica y hogar de mitos como Mozart, Schubert, Strauss... y Beethoven y su novena sinfonía.

La pieza elaborada por Álvarez Aniorte aporta «una nueva sonoridad, más frescura, mirar a Bach con ojos contemporáneos»

Esta otra sinfonía es una obra nueva compuesta por Miguel Álvarez para marimba basada en las Suites de Johann Sebastian Bach, y que será interpretada en el Musikverein el próximo martes 15 de abril por David Moliner, reconocido intérprete y compositor de marimba que define a Miguel Álvarez Aniorte como «muy prometedor, con un estilo muy fresco, muy meticuloso y riguroso a pesar de su juventud». Moliner, virtuoso de la marimba a nivel mundial, se fijó precisamente en la obra compuesta para marimba de Miguel Álvarez Aniorte, que de pequeño empezó con «el violín y el piano» pero enseguida se aburrió de aquellos instrumentos. Y se acabó pasando a la percusión, esa familia cercana que le ha llevado a Viena, aunque la marimba no tenga mucho que ver con el clásico tambor de Moratalla. «Se parece más a un xilófono grande», ilustra. Con este instrumento, la obra de Bach tendrá «una nueva sonoridad, una frescura que antes no tenía. Es una nueva manera de reproducir esa música». Básicamente, porque la marimba no existía cuando Bach compuso sus famosas Suites. Se trata, en definitiva, de «mirar a Bach con ojos contemporáneos».

«Apasionado y meticuloso»

Álvarez Aniorte, patrocinado por el ICA, dependiente de la Consejería de Cultura, recibió el año pasado el III Premio de Composición del Teatro de la Zarzuela y ya está considerado como uno de los compositores más prometedores de la escena clásica actual. Solo hay que poner el foco en el lugar que pisará en abril con solo un cuarto de siglo de vida y menos aún de experiencia, y a donde la mayoría de los compositores del mundo solo van de turismo. Algo así como el joven futbolista que un día pisa el césped de Wembley jugando ya con los mayores, con la selección absoluta. «El día 15 viene aquí una 'comitiva' de 22 personas entre familiares y amigos», celebra. Pero este talentoso compositor no se considera un virtuoso, ni mucho menos una estrella. «Solo soy un apasionado por la composición, una persona muy inquieta y muy curiosa por saber y seguir conociendo. También soy muy meticuloso, me lo tomo muy en serio. Intento trazar un camino propio con mi propia identidad. Esto es algo con lo que disfruto mucho y en lo que quiero seguir proyectándome. Pero para nada diría que yo soy un virtuoso de algo», zanja.

De Queen al reguetón

Pero no solo de música clásica vive Miguel Álvarez Aniorte, que reconoce no cerrarse «a ningún estilo musical, porque todos tienen su momento y su lugar». De ahí que cuando salga de fiesta le guste bailar hasta reguetón, y trap si se tercia. Aunque en casa es más de grupos de los años 70 y 80 como Queen, Pink Floyd y Aerosmith. También le da duro al flamenco y a Camarón de la Isla. De los actuales, reconoce a las dos bandas murcianas del momento, Viva Suecia y Arde Bogotá, y le «flipan» Fito y los Fitipaldis. Ya le venía gustando todo esto cuando tuvo que elegir, hace ya unos años, si apostar por su pasión como medio de vida o dedicarse a otros menesteres. Cuando llegó esa hora crítica tras la Selectividad, Miguel tuvo las dudas de otros muchos y empezó la carrera de Derecho. Aunque solo aguantó un año. «Mis padres siempre me han apoyado, es algo que les agradeceré», subraya. La percusión siguió latiendo fuerte por las venas y, a los hechos nos remitimos, parece que Miguel Ángel tomó la decisión correcta, sintiéndolo mucho por el mundo de las leyes. Eso sí, la música clásica está de celebración con la irrupción del talento de este moratallero que, mientras aguarda para el gran día en Viena, sigue trabajando en otros proyectos diferentes. Y ninguno de ellos para marimba. «Una banda sonora para un corto, un concierto para trombón, una obra para acordeón que entregué ayer, otra para coro femenino y arpa y otra para trío de violín, violonchelo y piano». Para que luego digan que no se puede vivir de la música.

«Cada proyecto tiene su interés. Lo más importante para un compositor es analizar la instrumentación que te piden, por eso tenemos una gran preparación previa y mucho estudio antes de escribir una sola nota». A él, sobre todo, le gusta «explorar». Porque uno de sus grandes objetivos es «ser un compositor versátil». Aunque la percusión le siga corriendo siempre por las venas.