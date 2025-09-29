Miguel Falomir recibe el premio del Comité Español de Historia del Arte

LA VERDAD Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Más de 300 especialistas nacionales en historia del arte se darán cita en Murcia desde este martes 30 de septiembre y hasta el viernes 3 de octubre con motivo del XXV Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte (CEHA), organizado por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia (UMU). El encuentro 'La ciudad y las artes' se celebra bajo el lema latino de la ciudad que figura en el escudo, 'Priscas Novissima Exaltat et Amor', «ensalzar y amar lo antiguo y lo nuevo», y tendrá como sedes principales el campus de La Merced y diversos espacios culturales de Murcia y su huerta. El congreso ofrecerá un foro de reflexión sobre la relación entre la ciudad, las artes y el patrimonio, así como su papel en la sociedad actual y en los retos del futuro. Entre los temas que se abordarán destacan la conservación, restauración, musealización y puesta en valor del legado cultural urbano, entendido como parte esencial de la identidad de las ciudades y como recurso para el enriquecimiento cultural y el turismo.

Este acontecimiento, que no se celebraba en Murcia desde 1988, se enmarca en los actos de conmemoración de los 1.200 años de la fundación de la ciudad por Abderramán II en el año 825.

La conferencia inaugural este martes, a las 10 horas, en la Filmoteca Regional, será impartida por Cristóbal Belda Navarro, catedrático jubilado de la UMU, bajo el título 'El crepúsculo de los sueños. La ciudad al atardecer'. El miércoles se concederá el premio CEHA a Miguel Falomir Faus, director del Museo Nacional del Prado, que ofrecerá a las 20 horas en Las Claras la conferencia 'Museos e Historia del Arte. A propósito del Prado'. Este mismo día en Las Claras se celebra la Asamblea Extraordinaria del CEHA donde Joaquín Cánovas, catedrático de Historia del Arte de la UMU, presentará su candidatura a dirigir esta asociación.