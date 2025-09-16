Marta Poveda y José Carlos Plaza abren el curso de la ESAD Este jueves, la actriz pronunciará la lección inaugural del acto de apertura; más tarde, se celebrará un encuentro con el director de escena



El curso académico en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia arranca este jueves con las Jornadas de Dirección Escénica y Dramaturgia, los días 18 y 19 de septiembre.

El marco de estas jornadas, que incluyen diversas actividades, servirá también para inaugurar el curso. El jueves 18, a las 9.30 horas en el teatro de la ESAD, la actriz Marta Poveda, será la encargada de pronunciar la lección inaugural 'Para qué, el motor creador'. A lo largo de su trayectoria, Marta Poveda ha encarnado personajes memorables en producciones de primer nivel. En la Compañía Nacional de Teatro Clásico dio vida a heroínas del Siglo de Oro como Diana en 'El perro del hortelano' y Ángela en 'La dama duende', bajo la dirección de Helena Pimenta. Con Gerardo Vera fue Lady Macbeth y la atormentada Nastasia en 'El idiota'. Además, ha participado en series como '4 Estrellas' y 'Antidisturbios'. Su interpretación en la película 'Casting' le valió la Biznaga de Oro a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Málaga.

A las 11.00 horas en ese mismo espacio se ofrecerá un encuentro con José Carlos Plaza moderado por Javier Mateo. Con una carrera que abarca décadas y más de un centenar de montajes, es uno de los directores de escena más importantes del país. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones, incluyendo tres Premios Nacionales de Teatro. 'Divinas palabras', de Valle-Inclán, es su más reciente trabajo con el Centro Dramático Nacional.

Las jornadas contarán también con la presencia del actor David Verdaguer, que charlará con los alumnos este jueves a las 19.00 horas en un encuentro moderado por Encrna Illan. La programación completa se puede consultar en la web esadmurcia.es.

