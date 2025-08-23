Marco Pérez triunfa en Cieza con tres orejas en la reapertura de La Deseada

Lucía remozada y coqueta la plaza se toros de Cieza. Engalanada para el regreso de los festejos taurinos a su dorado albero seis años después.

No pudo torear Morante de la Puebla, el torero del momento, por la cornada sufrida el pasado día 10 en Pontevedra. Se notó sobre todo en el tendido de sol, mientras que la sombra y las gradas sí se poblaron.

El puesto del maestro sevillano lo ocupó el jovencísimo Marco Pérez, a la postre gran triunfador, que cerró terna, abriendo cartel Manzanares seguido de Aguado.

A la hora del comienzo, todavía había público entrando a la plaza, por lo que el inicio del festejo se retrasó un cuarto de hora, irrumpiendo en la arena la Unión Musical de Cieza, que interpretó el 'Gato Montés', muy celebrado por los asistentes.

La corrida Plaza de toros de Cieza Primera corrida de toros de la Feria de San Bartolomé.

Ganadería Seis toros de José Vázquez, el cuarto sobrero. Nobles 1°, 5° y 6°, deslucidos el resto.

José María Manzanares, de rioja y oro, ovación con saludos y una oreja

Pablo Aguado, de jade y oro, ovación con saludos y dos orejas.

Observaciones Tres cuartos de entrada. Presidió el festejo el alcalde, Tomás Antonio Rubio.

A las 18.55 h, se abrió el portón de cuadrillas para que los tres diestros, desmonterados, y sus cuadrillas trenzaran el paseíllo.

Muy armónico fue el primer toro que salió de toriles en este reestreno de La Deseada, marcado con el número 21 y de nombre 'Prisionero'. Lo toreó con despaciosidad, a pies juntos, Manzanares con el capote y se lució en el broche de dos chicuelinas a las que cosió una serpentina.

Se cambió el primer tercio con una sola vara. No brindó su faena el alicantino. Sin excesiva fuerza, tuvo nobleza el bovino y Manzanares lo aprovechó para torear muy despacio, rematando los muletazos detrás de la cadera y ligando las tandas con la derecha. Pese a que molestó el viento, se echó la pañosa a la zurda, embistiendo con ritmo el animal. Volvió a la derecha para poner a parte del público en pie con dos circulares eternos abrochados con un enorme pase de pecho. Mató en la suerte de recibir y la estocada entera cayó algo trasera. Tuvo que echar mano del descabello, falló y perdió los trofeos. Hubo aplausos para el arrastre del toro y José Mari tuvo que saludar una gran ovación.

El cuarto tenía malos andares y se lesionó una mano, por lo que fue muy protestado. Lo mantuvo en el ruedo el presidente y se montó una bronca de categoría cuando cayó derrumbado en el primer pase y a mitad de la faena de Manzanares. Tanto subió la bronca que asomó el pañuelo verde cuando lo que tocaba era ya el final. Mala gestión del palco. En su lugar, salió el sobrero, del mismo hierro y de nombre 'Lucense'. Abanto y espantadizo, tuvo que buscarlo José Mari en los medios. Tampoco lo brindó. El de Vázquez fue toro de embestida sosa al que Manzanares, con buena técnica, acabó por meter en la muleta. Faena de torero muy hecho y capaz que entendió el oponente que tenía delante, al que le apretó en un final de faena con el cornúpeta aquerenciado en tablas. Entró a matar con decisión, cobrando una estocada algo trasera y desprendida, de la que tardó en doblar el animal. A la velocidad del Concorde sacó el pañuelo el presidente para otorgar la oreja.

Se frenó en exceso el segundo de la tarde en el capote de Pablo Aguado. Sin embargo, el castaño empujó al caballo de picar hasta derribarlo. No brindó el sevillano, quien se dobló de inicio con el astado, alegrando el inicio con un gracioso molinete. Se llevó al animal a los medios y, allí, con pulso, de uno en uno, fue arrancando muletazos de buen trazo de un toro que acabó parándose. La estocada necesitó de dos golpes de verduguillo, lo que redujo la petición de trofeo. Saludó una ovación.

El quinto fue otra cosa. Embistió con brío al capote que manejó con gusto a la verónica y por chicuelinas Pablo Aguado. Lo vio claro el sevillano, que brindó al respetable una faena que comenzó por alto, agarrado a la barrera. En las afueras, siguió la faena destacando series por ambos lados de mucha naturalidad. El cierre tuvo galanura, con molinetes encadenados y un bonito cambio de mano. La estocada tendida obligó a Pablo a tomar el descabello, con el que estuvo certero. Como en el toro anterior, el presidente estuvo rápido en la concesión de trofeos. Esta vez fue doble.

El tercero de la tarde quiso desentenderse del capote de Marco Pérez, pero el salmantino lo buscó tanto en el saludo como en el quite por navarras, gustando mucho al público en el manejo de la tela rosa. Expuso en banderillas Rafael González, que saludó.

Brindó al público el joven matador pese a la mansedumbre del astado, que siempre busco las tablas. En las huidas, le fue robando pases Marco, que acabó la faena persiguiendo al manso en su barbeo de tablas, sin querer pelea alguna. Al segundo intento, cobró un espadazo del que el toro fue a doblar a la misma puerta del toril. La entrega del muchacho desató la petición de oreja. Paseó el primer trofeo del festejo.

Al sexto, lo recibió Marco con dos lances de rodillas. De pie, dibujó dos buenas verónicas, pero el toro salió suelto. Le quitó el genio el salmantino con un inicio poderoso y, en los medios, la faena llegó con rotundidad a los tendidos. Series ligadísimas por ambas manos y variedad para salir de la suerte, con martinetes, faroles, molinetes y lo que se le ocurrió. Rugieron los olés con los circulares finales. Un pinchazo precedió a la estocada y a un descabello que desató la petición de trofeos entre gritos de ¡torero, torero!

Salió a hombros Marco Pérez junto a Pablo Aguado.