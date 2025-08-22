Marco Pérez, sustituto de Morante el sábado en Cieza El joven niño prodigio salmantino, que ha tomado la alternativa este mismo año, completará un cartel que queda finalmente compuesto por José Mari Manzanares y Pablo Aguado

Al filo de la media noche la empresa organizadora de la Feria de Cieza dio a conocer el nombre del sustituto de Morante de la Puebla el sábado en Cieza en la vuelta de los toros a La Deseada, este sábado 23 de agosto, a partir de las seis y media de la tarde. El joven niño prodigio salmantino, que ha tomado la alternativa este mismo año, completará un cartel que queda finalmente compuesto por José Mari Manzanares, Pablo Aguado y Marco Pérez, con toros de José Vázquez.

Morante de la Puebla, inicialmente anunciado en esta corrida, no podrá torear en Cieza a causa de la cornada sufrida en su muslo derecho el pasado domingo 10 de agosto en Pontevedra.

Marco Pérez hará de esta manera su debut como matador de toros en la Región de Murcia, donde ya le pudo ver de novillero, con una importante actuación en la Feria de Murcia del año pasado, donde se hizo acreedor de mejor novillero de la Feria. Tras una brillante trayectoria de novillero, tomó la alternativa en el anfiteatro de Nimes el pasado 6 de junio, precisamente con Morante de la Puebla como padrino de la ceremonia.

